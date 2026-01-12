Oglas
NAPOKON OTKRIVENO ZAŠTO BRUKLIN KOMUNICIRA PREKO ADVOKATA SA RODITELJAMA: Isplivali detalji sukoba Dejvida i Viktorije sa sinom!

Bruklin Bekam navodno želi da zaštiti svoje mentalno zdravlje.

Foto: Profimedia
Navodno je Bruklin Bekam podelio razlog zbog kojeg je poslao pravno pismo svojim roditeljima, Dejvidu i Viktoriji, uprkos njihovoj želji da poprave dugogodišnji sukob.

Prošle nedelje Daily Mail je otkrio da je Bruklin naložio roditeljima da ga kontaktiraju samo preko advokata, jer ne želi da ga direktno zovu niti da daju javne izjave o njemu na društvenim mrežama.

Sada se izveštava da je pismo imalo za cilj da zaštiti Bruklinovo mentalno zdravlje, jer su ga pogodile objave Dejvida i Viktorije na mrežama u kojima je bio tagovan ili pomenut.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by People Magazine (@people)

Navodno, Bruklin želi da bilo kakvi pokušaji pomirenja budu "privatni", a ne javni na društvenim mrežama, a izvor blizak sukobu rekao je za Mirror da je situacija eskalirala nakon što su njegovi zahtevi da se prestane bili ignorisani.

"Sve je to uticalo na njegovo mentalno zdravlje… pismo je bilo način da se zaštiti",  rekao je izvor za publikaciju.

Izvor je objasnio da Bruklin, navodno, veruje da ga roditelji i dalje vide kao dete, a ne kao odraslu osobu.

U međuvremenu, Dejvid i Viktorija i dalje se nadaju porodičnom pomirenju, dok je njihov sin Bruklin tiho ignorisao Nikolu tokom trajnog sukoba. Sukob je eskalirao u subotu kada je Nikola uklonila sve tragove Bekamovih sa svog Instagrama, dok Bruklin nije uradio isto. Glumica, 31, uklonila je sve postove vezane za Bekamove, uključujući i rođendansku čestitku svojoj svekrvi Viktoriji.

(Mondo)

