NOVI POČETAK ZA KEJT MIDLTON I PRINCA VILIJAMA: Preselili se u vilu sa 8 spavaćih soba, komšije nezadovoljne

Princ i princeza od Velsa, i njihovo troje dece, uselili su se u svoj novi dom, Forest Lodž, vilu sa osam spavaćih soba, koja je na listi zaštićenih kuća druge kategorije u Vindzorskom Velikom parku, piše britanski Hello.

Forest Lodž je prošao restauratorske radove vredne 1,5 miliona funti (2 miliona dolara) kako bi se zadržali detalji iz perioda nastanka, uključujući originalni kameni zid, gipsane karnize i dekoraciju plafona, mermerne kamine, venecijanske prozore i svod u hodniku. Izveštaji ukazuju na to da je budući kralj sam platio imanje i sve neophodne nove renovacije.

Selidba će se smatrati novim početkom za naslednika i njegovu porodicu, dok Kejt Midlton nastavlja oporavak nakon borbe sa rakom.

Kejt i Vilijam su napustili London 2022. godine zbog mirnijeg života za svoje troje dece van grada.

Pored preseljenja u Forest Lodž, gde će Velšani ostati da žive čak i kada Vilijam postane kralj, oni takođe imaju kuće u Anmer Holu u Norfolku i apartmanu u Kensingtonskoj palati u Londonu.

Preseljenje princa Vilijama i princeze Kejt u Forest Lodž značilo je promene u bezbednosnim merama oko kuće. Tajms je izvestio da je oko kuće uspostavljen opseg od 3,7 kilometara i da meštani više nemaju pristup tom području. Komšije su izgubile pristup ulazu Krenborn Gejt i parkingu u Vindzor Grejt parku, za čije korišćenje plaćaju oko 150 dolara godišnje.

Jedan meštanin je rekao za list "The Sun":

- Mnogi od nas šetaju pse ovde već 20 godina, tako da je reći da više ne možemo da šetamo šamar u lice. Svake godine plaćamo za održavanje parka, ali nam više neće biti dozvoljeno da koristimo njegov deo.

Princ Vilijam je nedavno iznenadio javnost intervjuom kakav do sada nije davao. Tada je progovorio otvorenijim i ličnijim tonom u razgovoru sa holivudskom zvezdom Judžinom Levijem u posebnoj epizodi njegove emisije. Tada se dotakao o Kejtinog oporavka od lečenja raka:

- Sve napreduje na pravi način, što su sve dobre vesti. Ali važno je da se moja porodica oseća zaštićeno i da ima prostora da obradi stvari koje su se dogodile prošle godine. Ali znate, svi imamo izazove koji nam se nađu na putu i ​​važno je nastaviti dalje.

On kaže da su se Džordž, Šarlot i Luis „briljantno snašli“, dodajući:

- Trudimo se da im pružimo sigurnost i bezbednost koja im je potrebna i mi smo veoma otvorena porodica, pa razgovaramo o stvarima koje nas muče, ali nikada ne znate kakve posledice to može imati. Zato je važno biti tu jedni za druge i nekako uveriti decu da je sve u redu.