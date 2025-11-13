OBJAVLJEN TIZER ZA "ĐAVO NOSI PRADU 2": Modni svet na nogama - evo kada stiže nastavak (VIDEO)

Meril Strip i En Hatavej se ponovo udružuju u prvom pogledu na nastavak hit komedije koja će biti objavljena u maju 2026. godine, pišu svestki mediji.

Čuvene dobitnice Oskara ponovile su svoje antologijske uloge u filmu „Đavo nosi Pradu 2“, o kome se priča već mesecima.

Nastavku filma se vraćaju i Emili Blant i Stenli Tuči, a Kenet Brana će se pridružiti glumačkoj ekipi kao Pristlijin (Meril Strip) novi muž. U filmu će se pojaviti i Simon Ešli, Rejčel Blum i Lusi Liu, a navodno će se pojaviti i Lejdi Gaga i Sidni Svini.

Nastavak ponovo režira Dejvid Frankel, a prati Pristli kako se nosi sa kolapsom industrije časopisa, sada primorana da gradi mostove sa svojom nekadašnjom asistentkinjom Emili (Blant), koja je na čelu luksuznog brenda.

U kraćem tizeru koji je publika jedva dočekala, vidimo Meril i En Hatavej kako ulaze u lift, a već na prvi pogled je jasno da će moda ponovo igrati veliku ulogu.

Originalna komedija iz 2006. godine, zasnovana na romanu Loren Vajsberger, zaradila je preko 326 miliona dolara na svetskim blagajnama.

- Kada smo snimili prvi film, niko od nas nije očekivao da će imati takav uticaj na ljude - rekla je Emili Blant u septembru, prenosi Gardijan.

Smatra se da je Pristli inspirisana Anom Vintur, bivšom glavnom urednicom Voga. Vintur je nedavno govorila o originalnom filmu i Stripovoj glumi, rekavši da je film „imao mnogo humora i da su sve glumice bile neverovatne".

