OBJAVLJEN TIZER ZA "ĐAVO NOSI PRADU 2": Modni svet na nogama - evo kada stiže nastavak (VIDEO)

Meril Strip i En Hatavej se ponovo udružuju u prvom pogledu na nastavak hit komedije koja će biti objavljena u maju 2026. godine, pišu svestki mediji.

1763024498_profimedia-1026561186.jpg
Foto: Profimedia
Čuvene dobitnice Oskara ponovile su svoje antologijske uloge u filmu „Đavo nosi Pradu 2“, o kome se priča već mesecima. 

Nastavku filma se vraćaju i Emili Blant i Stenli Tuči, a Kenet Brana će se pridružiti glumačkoj ekipi kao Pristlijin (Meril Strip)  novi muž. U filmu će se pojaviti i Simon Ešli, Rejčel Blum i Lusi Liu, a navodno će se pojaviti i Lejdi Gaga i Sidni Svini.

Nastavak ponovo režira Dejvid Frankel, a prati Pristli kako se nosi sa kolapsom industrije časopisa, sada primorana da gradi mostove sa svojom nekadašnjom asistentkinjom Emili (Blant), koja je na čelu luksuznog brenda. 

U kraćem tizeru koji je publika jedva dočekala, vidimo Meril i En Hatavej kako ulaze u lift, a već na prvi pogled je jasno da će moda ponovo igrati veliku ulogu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vogue (@voguemagazine)

Originalna komedija iz 2006. godine, zasnovana na romanu Loren Vajsberger, zaradila je preko 326 miliona dolara na svetskim blagajnama.

- Kada smo snimili prvi film, niko od nas nije očekivao da će imati takav uticaj na ljude - rekla je Emili Blant u septembru, prenosi Gardijan.

Smatra se da je Pristli inspirisana Anom Vintur, bivšom glavnom urednicom Voga. Vintur je nedavno govorila o originalnom filmu i Stripovoj glumi, rekavši da je film „imao mnogo humora i da su sve glumice bile neverovatne". 
 

