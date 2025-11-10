OD NJE NEMA LEPŠE, A SUMNJALA JE DA ĆE OSVOJITI SADAŠNJEG MUŽA: „Dugo sam bila zaljubljena u njega, ali sam mislila da su osećanja jednostrana“

Margo Robi je, kako su preneli strani mediji, u pregovorima za glavnu ulogu u rimejku horora "Američki psiho". U ovoj verziji bi lik Patrika Bejtmena (kog u originalu tumači Kristija Bejl), bio žena.

Izvor iz filmske industrije potvrdio je da je produkcija planirala rimejk sa ženskom verzijom Bejtmena. Prema njegovim rečima, originalni roman i film izazvali su brojne kontroverze zbog mizoginije, a ženski ubica u središtu priče doneće sasvim novu dimenziju zločina.

Izvor dodaje da se nada kako će ova uloga Margo Robi omogućiti da pokaže svoje glumačke sposobnosti na potpuno nov način.

„NJena karijera sve više raste – uloga ovakvog kalibra zaista će pokazati koliko je moćna glumica“, rekao je. Iako se detalji projekta još dogovaraju, svi uključeni su veoma uzbuđeni.

Kontroverzno nasleđe „Američkog psiha“

Originalni film, koji je režirala Meri Heron prema romanu Breta Istona Elisa iz 1991. godine, podelio je i publiku i kritiku. Film iz 2000. godine prikazuje Kristijana Bejla kao serijskog ubicu koji vreba žrtve u kancelarijama i restoranima na Menhetnu. Knjiga i film naišli su na oštre kritike zbog eksplicitnog nasilja, a Elis je otkrio da je dobijao čak i pretnje smrću.

Ipak, film je stekao kultni status, lansirao Bejla među zvezde i ostao jedan od omiljenih među ljubiteljima horora. Bejl je kasnije priznao da je imao sumnje u vezi sa ulogom.

„Kad su mi rekli ‘Patrik Bejtmen’, rekao sam: ‘Ironično, zar ne?’“, ispričao je za časopis GQ i dodao da ga je uloga u početku zabrinjavala.

Elis je 2019. izjavio da roman danas verovatno ne bi mogao da bude objavljen.

„Ne mogu da pobegnem od Patrika Bejtmena – bio je proročanski, i to ne samo zbog Trampa“, rekao je on.

Uloga koja joj možda savršeno pristaje

Čini se da bi ova uloga mogla savršeno da odgovara Margo Robi. Još 2016. godine glumila je u parodiji „Američkog psiha“ za časopis Vogue, u kojoj je ismevala kultnu scenu iz filma. U tom kratkom videu govorila je: „Moje ime je Margo Robi, imam 25 godina, živim u šarmantnoj maloj kući…“, dok je zurila u ogledalo i parodirala sopstvenu javnu sliku.

Margo je upravo završila snimanje rimejka romana „Orkanski visovi“ Emili Bronte, u režiji Emeralda Fenela, u kojem glumi i Džejkob Elordi. Prvi trejler već je izazvao kontroverze zbog izrazito seksualizovanog pristupa klasiku. Film u bioskope stiže u februaru 2026. godine.

Kako je počela karijera Margo Robi?

Margo Robi je rođena 2. jula 1990. godine u Dolbiju, u Australiji. Prvu školu glume upisala je u Kvinslendu, a diplomirala je 2007. godine.

Ubrzo dobija ulogu u popularnoj seriji „Komšije“, gde tumači biseksualnu tinejdžerku. Kako je sanjala o holivudskoj karijeri, Margo je počela da uzima časove ne bi li savladala američki akcenat.

Čim je otišla u Los Anđeles, dobila je ulogu u seriji „Pan Am“, i to jednu od glavnih. Ipak, ova serija je brzo otkazana.

Pažnju publike, ali i kritike, Margo Robi je privukla u filmu Martina Skorsezea „Vuk sa Vol Strita“, u kom je glavnu ulogu tumačio Leonardo Dikaprio.

Usledile su uloge u ostvarenjima „Fokus“, „Opklada veka“, „Legenda o Tarzanu“, „Odred otpisanih“, „Ja, Tonja“, „Bilo jednom u Holivudu“, „One su bombe“, „Ptice grabljivice“, „Amsterdam“, „Vavilon“, „Barbi“, „Orkanski visovi“ i drugim.

Među najznačajnije uloge joj se ubrajaju, pored uloge Naomi u „Vuku sa Vol Strita“, uloga Harli Kvin u filmu „Odred otpisanih“, „Džejn Porter u „Legenda o Tarzanu“, Tonja u „Ja, Tonja“, kao i uloga Barbi u istoimenom ostvarenju.

Uloga u biografskoj crnoj komediji „Ja, Tonja“ donela joj je nominacije za prestižna priznanja, među kojima su Oskar, Zlatni globus, BAFTA i Nagrada udruženja glumaca za najbolju glumicu u glavnoj ulozi.

Barbimanija

Film „Barbi“ je 2023. godine napravio haos u čitavom svetu, a Margo Robi našla se u ulozi najpopularnije lutke ikada.

Svi su se fotografisali u stilu Barbi, a čak je i Google u tom periodu uveo novinu na pretraživaču, te kad god biste tražili film „Barbie“, nekoga od glumaca iz tog ostvarenja ili rediteljku – ekran bi postajao roze, a na njemu su iskakale i ružičaste zvezdice.

Film je dobio osam nominacija za Oskara, uključujući i onu za najbolji film, najboljeg sporednog glumca i najbolju sporednu glumicu. Obožavaoci su, međutim, bili užasnuti što je Margo Robi zanemarena, piše „BBC“.

Ali Margo, koja je takođe jedan od producenta filma, rekla je da nije tužna niti uznemirena.

„Zašto biste se osećali tužno ako znate da ste blagosloveni? Nameravali smo da uradimo nešto što će promeniti kulturu i uticati na nju. Urađeno je mnogo više nego što smo ikada sanjali. To je zaista najveća nagrada“, istakla je ona tokom SAG-AFTRA diskusije sa kolegama.

„Barbi“ je zaradila 1.38 milijardi dolara na blagajnama širom sveta, a kakao je Variety preneo tada, Margo Robi je za ovu ulogu dobila 12.5 miliona dolara.

Ona je, upravo zahvaljujući ovom filmu, bila najplaćenija glumica u 2022. godini, a ovaj honorar je nadmašio njenu prethodnu najvišu zaradu od deset miliona dolara za blokbaster „Ptice grabljivice“ iz 2020.

Margo je oborila i rekord nakon što se četiri puta našla na vrhu liste najuticajnijih i najuspešnijih žena. Od toga se dve godine uzastopno našla na prvom mestu od 100 žena na pomenutoj listi koju pravi časopis MAXIM Australia.

LJubav sa Tomom Akerlijem

Margo Robi i producent Tom Akerli upoznali su se 2013. godine na snimanju filma „Suite Francaise“. Emotivnu vezu su započeli godinu dana kasnije, a 2016. su odlučili da se venčaju. Venčanje je bilo tajno, kao i cela njihova veza i brak, a retke su situacije kada se pojavljuju zajedno u javnosti.

Ipak, glumica je svojevremeno govorila o tome kako je njihova ljubav počela.

„Bila sam slobodna i prezirala čak i ideju o vezi. A onda mi je zapao za oko najzgodniji momak u Londonu. Dugo smo bili prijatelji i dugo sam bila zaljubljena u njega, ali sam mislila da su osećanja jednostrana. Dugo sam razmišljala da li da mu kažem da mi se sviđa. Kad smo postali par, shvatila sam da to ima toliko smisla koliko ništa drugo iz moje prošlosti nije imalo smisla“, rekla je ona svojevremeno za People.

Tom joj je, kako je rekla, najveća podrška.

„Nervozna sam pre nego što započnem bilo koji posao. Imam potpunu krizu, gubim samopouzdanje i mislim da nisam nadarena. Svaki put kad treba da snimam film, okrenem se ka suprugu i kažem mu: ‘Mislim da ne mogu ovo da uradim.’ A njegov odgovor je uvek isti: ‘Uradi! Biće dobro…'“

Margo i Tom su krajem prošle godine postali i roditelji, a glumica je dugo krila da je u drugom stanju, te se za to saznalo tri meseca pre nego što se porodila.

Ipak, ni ona ni njen suprug nisu želeli javno da pričaju o detetu, ali su mediji tada preneli da je par dobio sina.

Sukob sa ocem

Margo je odrasla sa majkom i bakom i još troje braće i sestara. NJen otac je bivši vlasnik farme i milioner Dag Robi, koji je nju i njene braću i sestre ostavio dok su još bili deca, što Margo ne može da mu zaboravi.

Sve to je uticalo na njihov odnos, te glumica ne voli da komentariše ovu temu, dok je za majku uvek imala samo reči hvale.

Pre nekoliko godina je u jednom intervjuu i sama priznala da nema najbolji odnos sa ocem i da retko komuniciraju, dok se majci divi.

„Moja mama je najdivnija osoba na svetu i, da se pretvorim u nju, uopšte se ne bih ljutila. Naprotiv, to bi mi bila čast“, rekla je glumica jednom prilikom“.

Dag Robi živi u neposrednoj blizini bivše supruge, a osim Margo, ni njena sestra Anja ne komunicira sa njim. S druge strane, brat Loki Robi veoma je vezan za oca sa kojim redovno slavi Dan očeva.

„Možda nismo imali normalnu porodicu, ali si mi dao obrazovanje i pomoć kada mi je bila potrebna“, posvetio je Loki jedne godine poruku ocu.

Želi da se oproba u rediteljskom poslu

Nakon ogromnog uspeha filma „Barbi“, kada se našla na vrhuncu popularnosti i postala najtraženija glumica, Margo je odlučila da se povuče iz javnosti, a nedugo nakon toga ostala je u drugom stanju i retko se pojavljivala na javnim događajima.

Ona je rekla kako želi da se ljudi malo odmore od njenog lika, budući da je nakon „Barbi“ bila prisutna svuda.

„Mislim da je svima trenutno verovatno muka od pogleda na mene. Možda bi trebalo da nestanem s ekrana na neko vreme. Iskreno, kad bih prerano snimila još jedan film, ljudi bi rekli: ‘Opet ona? Gledali smo je celo leto, ne želimo opet’. Ne znam koji je moj sledeći potez“, rekla je ona za Deadline.

Ipak, kaže da ima veliku želju da režira sopstveni film.

„Stvarno želim da režiram. Poslednjih sedam godina osećam da želim da režiram. Ali, uvek sam to doživljavala kao privilegiju, a ne pravo“, istakla je Margo i dodala:

„Polako sam radila na osećaju da zaslužujem da režiram. Teško je jer sam imala sreću da radim s toliko sjajnih reditelja i učim od njih. Često, kada mi dođe neki projekat, pomislim: ‘Zar ne bi bilo sjajno glumiti u tome samo kako bih videla kako oni to režiraju’“, iskrena je glumica.

„Ne žuri mi se jer osećam da nikad neće biti dovoljno vremena da naučim sve stvari koje želim da naučim pre nego što se odvažim na taj korak, ali definitivno to želim da radim“, zaključila je Margo Robi za pomenuti medij.

Ipak, glumi se vratila na velika vrata, ulogom Ketrin Ernšo u filmu „Orkanski visovi“ koji će u bioskope stići 2026. godine.

(Nova)

BONUS VIDEO: