Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

OD SIROMAŠNE DEVOJČICE DO ŽENE KOJA SADA ŽIVI KAO DA JE PREDSEDNICA AMERIKE: Isplivala lista suludih zahteva Opre Vinfri kada putuje!

Opra Vinfri trenutno se nalazi na turneji po Australiji, a izvor blizak organizaciji otkrio je da njeni 'diva zahtevi' nimalo ne zaostaju za zahtevima najvećih svetskih zvezda. Šta više, upoređuju ih s pravim predsedničkim posetama

1765454918_profimedia-1051336962.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Prema pisanju magazina Women's Day, 71-godišnja televizijska ikona Opra Vinfri na svoje turneje vodi celi tim ljudi koji brinu da sve bude savršeno. Na listi njenih stalnih zahteva su full-time 'glam team-om' frizera i vizažista, lične maserke i vozača koji joj mora biti na raspolaganju 24 sata na dan.

Za smeštaj se takođe ne štedi, pa tako Opra u Sidneju odseda u penthausu hotela "Crown Towers", u apartmanu koji košta oko 46 hiljada dolara po noći. Reč je o istom luksuznom apartmanu u kojem su na svojim turnejama boravili Tejlor Svift i Drejk. Penthaus se nalazi na 89. spratu nebodera, prostire se na dve etaže i nudi spektakularan pogled na čuvenu luku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Oprah (@oprah)

Izvor tvrdi da promotori turneje snose sve troškove njenih želja, uključujući i paprene račune za putovanja.

'Opra na turneje putuje isključivo svojim privatnim avionom', kaže izvor i otkriva da je nedavno dobila novi avion, privatni mlaznjak Gulfstream G700, vredan oko 115 miliona dolara.

'Ali ono što mnogi ne shvataju je da klijent, u ovom slučaju promotori turneje TEG Dainty i Lilly, plaćaju gorivo, pa se zapravo ne radi o uštedi u odnosu na karte u prvoj klasi', dodaje.

Iza kulisa, sve funkcioniše po vojničkom rasporedu. Izvor detalje i zahteve turneje upoređuje sa 'predjedničkim posetama'. Opra sa sobom vodi veliku pratnju, ima stalnu uslugu limuzine i sigurnosni tim koji radi 24 sata dnevno. NJeni asistenti unapred istražuju najbolje restorane u svakom gradu u koji stiže i rezervišu stolove u više različitih lokala.

'Ona tek u zadnji tren odluči šta joj se jede', objašnjava izvor, dodajući da joj takva taktika pomaže da ostane korak ispred paparaca. Posebnu ulogu u ekipi ima i stilista koji joj pomaže bira lokalne dizajnere gde god se pojavi, pa Opra na pozornici i u javnosti često nosi odeću dizajnera iz zemlje u kojoj gostuje.

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas