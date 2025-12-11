OD SIROMAŠNE DEVOJČICE DO ŽENE KOJA SADA ŽIVI KAO DA JE PREDSEDNICA AMERIKE: Isplivala lista suludih zahteva Opre Vinfri kada putuje!

Opra Vinfri trenutno se nalazi na turneji po Australiji, a izvor blizak organizaciji otkrio je da njeni 'diva zahtevi' nimalo ne zaostaju za zahtevima najvećih svetskih zvezda. Šta više, upoređuju ih s pravim predsedničkim posetama

Prema pisanju magazina Women's Day, 71-godišnja televizijska ikona Opra Vinfri na svoje turneje vodi celi tim ljudi koji brinu da sve bude savršeno. Na listi njenih stalnih zahteva su full-time 'glam team-om' frizera i vizažista, lične maserke i vozača koji joj mora biti na raspolaganju 24 sata na dan.

Za smeštaj se takođe ne štedi, pa tako Opra u Sidneju odseda u penthausu hotela "Crown Towers", u apartmanu koji košta oko 46 hiljada dolara po noći. Reč je o istom luksuznom apartmanu u kojem su na svojim turnejama boravili Tejlor Svift i Drejk. Penthaus se nalazi na 89. spratu nebodera, prostire se na dve etaže i nudi spektakularan pogled na čuvenu luku.

Izvor tvrdi da promotori turneje snose sve troškove njenih želja, uključujući i paprene račune za putovanja.

'Opra na turneje putuje isključivo svojim privatnim avionom', kaže izvor i otkriva da je nedavno dobila novi avion, privatni mlaznjak Gulfstream G700, vredan oko 115 miliona dolara.

'Ali ono što mnogi ne shvataju je da klijent, u ovom slučaju promotori turneje TEG Dainty i Lilly, plaćaju gorivo, pa se zapravo ne radi o uštedi u odnosu na karte u prvoj klasi', dodaje.

Iza kulisa, sve funkcioniše po vojničkom rasporedu. Izvor detalje i zahteve turneje upoređuje sa 'predjedničkim posetama'. Opra sa sobom vodi veliku pratnju, ima stalnu uslugu limuzine i sigurnosni tim koji radi 24 sata dnevno. NJeni asistenti unapred istražuju najbolje restorane u svakom gradu u koji stiže i rezervišu stolove u više različitih lokala.

'Ona tek u zadnji tren odluči šta joj se jede', objašnjava izvor, dodajući da joj takva taktika pomaže da ostane korak ispred paparaca. Posebnu ulogu u ekipi ima i stilista koji joj pomaže bira lokalne dizajnere gde god se pojavi, pa Opra na pozornici i u javnosti često nosi odeću dizajnera iz zemlje u kojoj gostuje.

