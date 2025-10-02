OD TADA VIŠE NIŠTA NIJE BILO ISTO: Najtragičniji događaj u životu Dragana Nikolića

Gaga Nikolić bio je na ivici depresije zbog teške tragidije koja ga je pogodila, a njegove mudre misli ne smeju se zaboraviti.

Život Dragana Nikolića obeležila je jedna smrt koja je posebno uticala na njegov prepoznatljiv osmeh kojim je plenio na filmskom platnu. Naime, na njegov rođendan, 20. avgusta umro je njegov stariji brat Miroslav, zbog čega Gaga nikada više nije proslavljao svoj rođendan.

Gubitak rođenog brata ga je potpno promenio. Srpski glumac se nakon toga prilično povukao u sebe - bio je na ivici depresije i veoma dugo je patio.

"Uglavnom smo živeli po ulicama Beograda, nije bilo kompjutera, igračaka, sami smo smišljali igre. Na mene je veliki uticaj imao i moj stariji brat Miroslav, danas pokojni. Bio mi je životni učitelj i uzor u mnogim stvarima. Video bih i gde on greši, pa sam tako mogao da ispravim svoje ponašanje", ovako je govorio Dragan Nikolić o bratu Miroslavu.

Osim legendarnih uloga po kojima ćemo ga zauvek pamtiti, Gaga je za sobom ostavio i mudre misli, koje svakako vredi pročitati.

Evo nekih od njih:

-Ako muškarac nije sposoban da usreći ono što ima pored sebe, nije sposoban da usreći ni svoje.

-Nikad nisam bio siromašan, ali sam bio bez novca. Biti bez novca je prolazno stanje, biti siromašan je stanje duha.

-Imam čudan ukus. Sviđaju mi se ljudi koji imaju dušu.

-Smatram da je nalakše nešto preseći i završiti. Mnogo je teže boriti se.

-Budite pametniji od tračeva i jednostavno živite svoj život.

-Sebi nikada nisam dozvolio da mislim da sam najbolji ili na neki način veliki. Mislim da je to svojstvo budala - verovati da si neko drugi.

-Ne razvodite se preko novina, ne šaljite poruku partneru preko novina, pronađite svoju intimu.

-Nikoga ne vučem za rukav, ali tražim poštovanje, isto ono koje imam sa onima sa kojima radim.

-Živeo sam u istom kraju sa Romima i ne pravim socijalne razlike da li je neko siromašan ili bogat, crn ili beo.

Ovako je Gaga govorio o Mileni:

-A ona, jednim pogledom uspe da mi pomeri svet i jednim osmehom popravi dan. I onda me pitaju zašto je volim.

-Ja sam pobedio tom nekom svojom željom da je osvojim.

-Kad sam joj prišao imao sam utisak da mi je to stara školska drugarica koju dugo nisam video, ili neka devojka iz kraja koju poznajem ceo život. Upravo u tome je njena prava veličina. Osvojila me je svojom neposrednošću i normalnošću, uprkos velikoj popularnosti koju je već tada uživala.

NJihova ljubavna priča je imala mnogo imena- Nada i Džimi Barka. Lepa Trajković i Flojd. Julijana i Prle. Milena i Dragan. Po mnogim rolama ćemo ih zauvek pamtiti, ali možda najviše po njihovim ulogama supruge i supruga u braku koji je trajao duže od četiri decenije.

Radnja ove romanse započela je još turbulentne 1969. godine, kada su se upoznali na snimanju filma "Horoskop". Milena je već bila nova zvezda jugoslovenske kinematografije i lepotica za kojom su mnogi uzdisali. Dragan još uvek samo mladi frajer sa beogradske kaldrme, koji pokušava da se izbori za svoje mesto na velikom platnu.

Nije trebalo dugo da poznanstvo preraste u ljubav, ljubav u brak, a brak u domaću verziju "American Sweethearts" fenomena. A i taj brak je, baš kao ljubav, započeo – na filmskom setu.

"Usred snimanja jednog filma, zamolili smo reditelja da nas pusti na pauzu. Poveli smo i našu kumu Seku Sablić i otišli u opštinu Vračar da se venčamo. Nakon venčanja smo se vratili na snimanje, i nastavili da radimo", rekla je Milena u jednoj emisiji.

Par nije imao niti jednu fotografiju sa svog venčanja, "samo“ ovu anegdotu, vredniju od svakog kadra. Možete li danas zamisliti tako nešto?

(Stil)

