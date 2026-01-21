Oglas
"ODJEDNOM SU CIPELE KOJE NOSIM POSTALE NAJVAŽNIJA STVAR": Mišel Obama u retkom intervjuu o danima kada je bila prva dama Amerike

Mišel Obama je bila gost podksasta u kome se osvrnula na dane kada je njen suprug bio predsednik Amerike

1768988265_profimedia-1028555234.jpg
Foto: Profimedia
Mišel Obama, bivša prva dama Amerike, pojavila se u popularnom podkastu "Zovi je tata" kod voditeljke Aleks Kuper gde je otvoreno govorila o tome sa čime se suočavala kada je postala jedna od najprimećenijih žena na svetu 2008. godine. 

- Na vrhu članka bi bilo ono što sam nosila, ne moje obrazovanje, ne moja profesionalna karijera, već je počelo sa izgledom - kaže Obama, podsećajući kako su mediji izveštavali o njoj tokom njenog mandata kao prve dame do 2016. godine. 

- Bilo je jasno da niko nije znao ništa o tome šta sam radila pre nego što sam došla na to mesto. 

Supruga Baraka Obame je napomenula da je pohađala Univerzitet Prinston radi osnovnih studija, a kasnije je diplomirala na Pravnom fakultetu Harvard.

- Bavila sam se advokaturom. Bila sam pomoćnica gradonačelnika u Čikagu. Vodila sam neprofitnu organizaciju. I odjednom su moje cipele postale najvažnija stvar u vezi sa mnom. Moramo mnogo više da razmišljamo, da bismo postigli tu ravnotežu i da budemo pažljivi u vezi sa porukama koje šaljemo, dajemo, i primamo - objasnila je Mišel. 




 

 

