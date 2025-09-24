OTKRIO RAK U TREĆOJ FAZI: Omiljeni lepotan iz 90-ih rasplakao kolege kad se pojavio na okupljanju

Džejms van der Bik izostao sa okupljanja ekipe 'Dosonov svet' zbog lečenja raka, ali je dirljivim video-pozivom rasplakao kolege

Popularni glumac Džejms van der Bik (48) mesecima je planirao da se pridruži okupljanju ekipe serije „Dosonov svet“, ali je zbog zdravstvenih razloga bio prinuđen da izostane. Ipak, zahvaljujući video-pozivu, uspeo je da se obrati svojim kolegama i dirne ih do suza.

„Radovao sam se ovoj noći mesecima i mesecima, otkako je moj anđeo Mišel Vilijams rekla da to planira. Ne mogu da verujem da nisam tu. Ne mogu da verujem da neću uživo videti svoje prijatelje, moje prelepe kolege.“

Van der Bik je odsustvovao zbog stomačnog virusa, koji se pojavio usred njegovog lečenja raka debelog creva. Od poslednjeg pojavljivanja u javnosti, značajno je smršao, iako je dugo davao utisak da dobro podnosi tešku situaciju.

Borba sa rakom i svest o zdravlju

Džejms van der Bik nedavno je za Business Insider otkrio da je godinama bio pažljiv prema svom zdravlju – pazio je na ishranu i redovno trenirao – da bi potom saznao da ima rak debelog creva u trećoj fazi.

Kaže da je osetio simptome kao da ima virus, naduven stomak i čestu dijareju.

Danas je aktivan u organizaciji Guardant Health, koja promoviše test Shield zasnovan na uzorku krvi, sposoban da otkrije kolorektalni tumor u ranoj fazi. Van der Bik ističe da ne želi da se opterećuje time što je i sam možda mogao ranije da uradi test i spreči napredovanje bolesti:

James Van Der Beek Makes Surprise Appearance at Dawson’s Creek Reunion After Canceling Due to Illness https://t.co/GFEpJsc8Ni — People (@people) September 23, 2025

„To ‘mogao sam, trebalo je’ prava je crna rupa. Ali vi možete da ne dozvolite da moje ‘trebalo je’ postane vaše. To je moja najveća poruka – proveravajte svoje zdravlje čim primetite bilo kakvu promenu.“

Borba Džejmsa van der Bika protiv raka inspiracija je mnogima da ne zanemaruju svoje zdravlje, a istovremeno pokazuje njegovu snagu, posvećenost porodici i kolegama, i spremnost da se nosi sa izazovima na profesionalnom i ličnom planu.