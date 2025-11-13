ON JE BIO NAJZGODNIJI GLUMAC, ONA NAJBOGATIJA ŽENA NA PLANETI: Neverovatan život Barbare Haton, koja je nakon 7 muževa, skončala sama i zaboravljena

Jadna mala bogatašica.

Tako su mediji prozvali Barbaru Vilvort Haton. I zaista, iako je bila jedna od najbogatijih žena na svetu, imala je tragičan život.Otac nije previše mario za nju

Rođena je 1912. godine, a majku je izgubila kada je imala pet godina. Navodno je počinila samoubistvo, a telo je pronašla upravo malena Barbara. NJen otac, bogati trgovac Frenk Vinfild Vulford, za nju nije imao preterano vremena, odgajale su je uglavnom dadilje, a za vreme školovanja bila je po internatima.

Loš odnos sa ocem reflektovao se na njen privatni život. Barbara se udavala čak sedam puta. Muževi su je uglavnom iskorišćavali, a ona je izlaz tražila u alkoholu, narkoticima i plejbojima, iako se u javnosti trudila ostaviti utisak luksuznog, neopterećenog života.

Bila je zaista najbogatija

Do njenog 21. rođendana, 1933. godine, bogatstvo Frenka Vinfilda Volforda procenjivalo se na 42 miliona dolara - današnji ekvivalent je 1 milijarda dolara.

Sa 18 godina predstavljena je društvu na debitantskom balu, koji je za ono vreme depresije koštao vrtoglavih 60.000 dolara. Bal su pohodile sve značajnije i najbogatije porodice poput Astora ili Rokfelera. Ali, novine su ih zbog preterivanja i razbacivanja novcem rastrgle, pa je Barbara poslata na put u Evropu dok se situacija ne smiri.

Udavala se čak sedam puta

Prvi put se udala 1933. godine sa 21 godinom za pripadnika gruzijske aristokratske porodice, Aleksisa Mdivanija.

NJegov hobi je uglavnom bio priženiti se u bogatu porodicu. Barbaru je iskorišćavao za sopstveni probitak. Kasnije je poginuo u automobilskoj nesreći.

Grof Kurt Hajnrih Eberhard Erdman Georg von Haugvitz-Hardenberg-Reventlov postao je suprug broj dva 1935. godine i potrajao tri godine.

Sa njim je imala svoje jedino dete, sina Lensa.

Za vreme drugog braka trpela je psihičko i fizičko zlostavljanje od strane supruga zbog kojeg je jednom čak završila u bolnici teško pretučena, a grof u zatvoru. Suprug ju je takođe nagovorio da se odrekne američkog državljanstva i uzme dansko zbog poreza, što je i učinila.

Barbara je zbog nesrećnog braka konzumirala sve više narkotika i razvila tešku anoreksiju zbog koje, pretpostavlja se, nije više mogla da ima dece. Nakon razvoda, dobila je starateljstvo nad sinom, ali ga je, kao i njen otac nju, ostavila na brizi dadiljama i internatima.

Nije mogla da doživi orgazam Pauzirajući između brakova, sirota mala bogatašica imala je kratkotrajnu aferu sa Hauardom Hjuzom. On je u to vreme bio veren sa glumicom Ketrin Hepbern.

Barbara je za njega rekla kako se "svojski trudio da ju zadovolji" ali ona je imala problem da doživi orgazam.

- Ako bi pokušala da se diram, ljutito bi mi sklonio ruku. Morao je sve da drži pod kontrolom - opisala ga je jednom prilikom. Brak sa Keri Grantom - prozvali ih "Cash and Cary"

Kako se rat bližio, Barbara 1939. godine seli u Kaliforniju gde se udaje za tada neviđeno popularnog glumca Kerija Granta.

Iako je i sam bio bogat, novinari nisu odoleli i prozvali su ih "Cash and Cary". Glumac je Barbaru iskreno voleo, ali ni taj brak nije potrajao.

Nakon Kalifornije, preselila se u Pariz i upoznala siromašnog, ali svetski poznatog ruskog princa Igora Troubezkoja. Venčali su se 1948. godine, a iste godine Igor je vozio prvi Ferari ikada na trci i to u Monaku. Čim je osvojio prvu trku, Barbara je dobila zahtev za razvod.

Brak broj pet potrajao je 53 dana NJen sledeći brak, sa dominikanskim diplomatom i plejbojem Porfiriom Rubirosom, potrajao je samo 53 dana. Porfirio je u isto vreme ljubakao sa glumicom Zazom Gabor.

Nakon par kratkih veza, udaje se 1955. godine po šesti put, za starog prijatelja, nemačkog tenisera baruna Gotfrida von Krama. S njim je u braku bila četiri godine.

U poslednjem braku, sa princom Pjerom Rejmondom Doan Vinh na Šampasak takođe je bila kratko, samo dve godine.

Sin Lense poginuo je u avionskoj nesreći Tragičan život postao je još tragičniji kada joj je 1972. godine u dobi od 36 godina, jedini sin Lens poginuo u avionskoj nesreći.

Ni novca nije više bilo kao pre zahvaljujući mnogobrojnim muževima, raskošnom životu, potkradanju od strane advokara i njenom nesebičnom poklanjanju.

Umrla je sama u hotelskoj sobi Morala je početi da rasprodaje nakit i umetnine kako bi i dalje održavala kakav takav naučeni stil života.

Novac je navodno trošila i na raznorazne strance samo da bi joj poklonili malo pažnje.

Zadnje godine života živela je u Los Anđelesu, u Beverli Vilšajer hotelu, u kojem je i umrla u maju 1979. godine od srčanog udara sa 66 godina.

Sve što je ostalo od njenog bogatstva, tvrde neki, bilo je 3500 dolara.

(Stil)

