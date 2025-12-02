ON JE DVE DECENIJE STARIJI OD LEPOTICE ALI I ZA GLAVU NIŽI, NJEGOV NOVAC JE NE INTERESUJE: Par o kom svi pričaju i dalje šokira Evropu! (VIDEO)

Zajedno su već 14 godina, ali javnost nikako da se navikne na vezu jedne od najlepših žena Evrope i poznatog biznismena koja je, po svemu sudeći, ozbiljna i stabilna.

Glumica, manekenka, pevačica i Playboy model Viktorija Silvsted (51) češće se nađe u medijima zbog privatnog života i skandala na crvenom tepihu nego zbog velikih projekata, a još se pamti kako se prošle godine na Kanskom festivalu pojavila na Kroazeti otkrivenog međunožja.

Isto tako, češće se piše i o njenom privatnom životu, koji je proteklih godina obeležila ljubav sa švajcarskim milionerom Morisom Dabahom (72), s kojim se viđa oko 14 godina.

LJubav ne gleda na godine i visinu

Ne samo što je bogataš više od 20 godina stariji od svoje devojke nego je i za glavu niži, zbog čega njihove paparaco fotografije često privlače negativne komentare, a najčešće se može čuti da je novac najprivlačnija stvar kod Dabaha.

Moris je, inače, osnivač kompanije "Empire Resorts", koja je razvila poznati kompleks Monticello Casino & Raceway, a na svoje ime ima brojne nekretnine širom sveta. Međutim, i Viktorija Silvsted je vrlo imućna žena: ona je sarađivala s velikim brojem luksuznih modnih kuća, uključujući Chanel, Christian Dior, Giorgio Armani, Givenchy, Loris Azzaro i Valentino, a bila je i ambsadorka brenda Guess.

Zbog svega toga se procenjuje da Viktorijino bogatstvo ne može da bude manje od 20 miliona dolara, tako da manekenki svakako nije potreban tuđi novac.

Ko je Viktorija Silvsted?

Viktorija je rođena na severu Švedske i kao devojčica je sanjala da jednog dana postanee veterinarka iako je bila nadarena sportistkinja.

Već s pet godina počela je da se bavi skijanjem, ali povreda ramena u šesnaestoj prekinula je njen sportski put. Lepota ju je odvela na modnu scenu , a 1993. godine je proglašena za Mis Švedske, a sledeće godine ušla je u deset najlepših na izboru za Mis sveta.

Potom je počela da gradi manekensku karijeru Parizu, a njen talenat je prepoznao i Hju Hefner, osnivač magazina Playboy, te je Viktorija krajem devedesetih postala prepoznatljivo lice ovog magazina.

Pored manekenske karijere, oprobala se i u glumi, igrala u brojnim filmovima i serijama u Evropi, uključujući italijanske produkcije, a decenijama važi za jednu od najatraktivnijih javnih ličnosti Starog kontinenta.

Okušala se i kao pevačica, pa je 1999. objavila album Girl on the Run, a kasnije je je objavila još dva singla, poslednji ove godine, pesmu Love It!, koja nije postigla veći uspeh.

Kako piše finski list Keskisuomalainen, Viktorija Silvsted godišnje zarađuje milione zahvaljujući njenim brojnim ugovorima, kao model, TV voditeljka i za promociju brojnih brendova.

Iza sebe ima 10-godišnji brak s američkim voditeljem Krisom Ragijem, od kog se rastala 2009. godine.

