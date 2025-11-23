"ON JE NAJGORI GLUMAC SA KOJIM SAM RADIO": Prava istina o odnosu Vuka Kostića i Marka Janketića

Prijateljstvo Vuka Kostića i Marka Janketića traje godinama.

Vuk Kostić je juče proslavio 46. rođendan, a i dalje važi za jednog od najharizmatičnijih i najpoželjnijih glumaca domaće scene. NJegov neodoljivi spoj talenta, energije i prepoznatljive pojave na ekranu čini ga jednim od najpopularnijih imena u savremenoj srpskoj kinematografiji.

Publika ga naročito voli u tandemima sa kolegama s kojima deli autentičnu hemiju, a među takvima se posebno izdvojio njegov dugogodišnji prijatelj – Marko Janketić.

Ovaj dvojac postao je omiljen zahvaljujući ulogama u serijama poput "Ubice mog oca" i "Pevačica", gde su se pokazali kao snažan glumački par, ali njihova bliskost traje mnogo duže nego što bi iko pretpostavio.

Prijateljstvo rođeno pre kamera

Iako ih mnogi prepoznaju kao ozbiljne likove iz kriminalističkih serija, Vuk Kostić i Marko Janketić u privatnom životu dele nešto mnogo dublje od zajedničkog angažmana – prijateljstvo koje traje od detinjstva.

NJihov odnos nije nastao na setu, već u krugu porodice. Vuk je sin čuvenog Mihajla "Pljake" Kostića, dok je Marko sin legende našeg glumišta,Miše Janketića. NJihovi očevi bili su bliski prijatelji i kolege u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a današnji odnos njihove dece samo je nastavak jedne duboke porodične veze.

Marko je jednom prilikom istakao:

– Sve više žudim za prirodom. Beograd je postao nepodnošljiv kad je u pitanju gužva i trudim se da pobegnem kad god mogu. Moj otac i otac Vuka Kostića bili su najbolji prijatelji, igrali su zajedno u JDP-u, a sada Vuk i ja nastavljamo tu tradiciju. Često smo zajedno u našem zavičaju, u Crnoj Gori. To nas opušta i u tome uživamo.

Hemija koja ne može da se odglumi

NJihovo prijateljstvo toliko je prirodno da se prenosi i na njihove zajedničke uloge. Kada se Vuk i Marko pojave zajedno na ekranu, publika odmah oseti energiju i iskrenu bliskost.

I na setu i van njega, ponašaju se više kao braća nego kao kolege. Poznati su po humoru, direktnosti i međusobnoj podršci koja se retko viđa u glumačkom svetu.

Vuk je jednom u šali izjavio: "Marko je najgori glumac s kojim sam radio."

A zatim uz osmeh dodao: "A i najbolji. Kad radiš sa nekim koga znaš ceo život, sve ide lakše."

Marko je na to kratko odgovorio – "Brat moj."

Odrastanje iza kulisa

Odrastali su zajedno, provodili vreme po pozorištima, među kostimima, rekvizitima i scenama na kojima su njihovi očevi ostavljali trag. To okruženje oblikovalo je njihove ličnosti, talente i međusobni odnos.

I danas redovno putuju zajedno, naročito u Crnu Goru, gde provode dane u prirodi i daleko od gradske buke. Tamo čuvaju porodična sećanja i stvaraju nova.

Iako o svom odnosu ne prave javni spektakl, njihovi intervjui i objave jasno otkrivaju – ovo je prijateljstvo koje ne nastaje slučajno, već se nasleđuje, neguje i jača kroz vreme.

Emotivna veza koja traje generacijama

Jedan od najdirljivijih trenutaka njihove dugogodišnje veze dogodio se kada je Vuk na društvenim mrežama objavio staru fotografiju njihovih očeva uz reči:

"Naši su bili prijatelji, mi ćemo biti još bolji, jer smo gori ljudi."

Marko je odgovorio kratko i emotivno: "Brat moj."

Ta razmena govori više nego bilo koja priča – o prijateljstvu koje je prošlo kroz godine, kroz filmske setove, privatne uspone i padove, i ostalo podjednako snažno kao nekada.

(Stil)

