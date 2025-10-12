Oglas
"ON MI DAJE SNAGU I KRILA": Mina Lazarević ima novog dečka - glumica pronašla sreću pored kolege

Mina je prošla kroz veoma turbulentne periode tokom života, a nakon razvoda sreću je našla pored kolege Vladimira.

1760252271_1726987265_77b1d468b7cd675459d74a2fb20a9c9d710da4d6.jpg
Foto: ATA images/ A.A.
Glumica Mina Lazarević (50) već neko vreme uživa u ljubavi sa kolegom, poznatim glumcem Vladimirom Posavcem Tušekom (51). Prvi put je otvoreno govorila o njihovom odnosu i otkrila koliko joj njegova prisutnost znači u životu.

"Kada nekog prihvatiš onakav kakav on jeste i kada ga takvog voliš, kada je to to, i kada si svestan toga i svih njegovih osobina i još više ga voliš zbog toga, onda je to perspektivno. Nešto što ispunjava, daje ti snagu i krila i možeš planine da pomeraš. On je moja podrška i vetar u leđa apsolutno. NJegov nadimak je Poske", rekla je Mina, a na pitanje voditelja da li se on zove Vladimir, glumica se zaljubljeno nasmejala.

LJubavni život Mine Lazarević

Podsetimo, Mina je tokom najveće popularnosti upoznala svog prvog supruga, džez-pijanistu Aleksandra Miletića, sa kojim ima sina Luku, koga je rodila sa samo 22 godine.

Nakon razvoda, podršku joj je pružio upravo prvi muž, naročito u teškom periodu kada se rastala od baletskog igrača Gorana Stanića zbog porodičnog nasilja. Iz drugog braka glumica ima ćerku Ivu i sina Marka.

(Hype)

