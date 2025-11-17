ONE SU ZAMALO SRUŠILE MONARHIJU, NIKADA NISU IMALE STIDA: 3 najskandaloznije vojvotkinje britanske kraljevske porodice

Britanska kraljevska porodica oduvek je bila poznata po skandalima

Članovi kraljevske porodice često se nalaze u centru pažnje javnosti zbog svojih javnih angažmana, ženski deo često zbog oblačenja, ali ne samo zbog toga.

Nedavno se u javnosti mnogo pisalo o bivšem princu, sad Endruu Mauntbaten Vindzor, kojem je oduzeto sve, i kuća i sve kraljevske titule, ali nije on jedini koji ima ružnu prošlost iza sebe.

U različitim periodima i vekovima u kraljevskoj porodici su se pojavljivale žene koje su uspele da uobičajeni kraljevski poredak okrenu naglavačke.

Sara Ferguson – bivša vojvotkinja od Jorka

U poslednjih nekoliko godina, nakon smrti kraljice Elizabete II, Sara Ferguson ponovo se pojavljuje na događajima kraljevske porodice. Takođe se zbližila sa kraljem Čarlsom, pružajući mu podršku nakon što mu je u martu 2024. godine dijagnostikovan rak.

Sama Sara je u to vreme prošla kroz nekoliko operacija i pobedila dve teške bolesti – rak dojke i melanom. Život joj je izgledao mirno i stabilno, nastavila je da piše knjige, a i dalje je živela pod istim krovom sa bivšim mužem, princom Endruom, u Kraljevskoj loži.

Međutim, iznenada se u štampi pojavila vest da je Sara još 2011. godine napisala pismo osuđenom pedofilu Džefriju Epštajnu, prijatelju njenog bivšeg supruga, u kojem mu je uputila reči podrške, samo dan nakon što se javno odrekla tog prijateljstva. Pismo je dospelo u ruke novinara i nedavno je objavljeno. NJeni bivši saradnici tvrde da je bila zastrašivana i ucenjivana, dok je sama Sara odlučila da ćuti.

Nekoliko nedelja kasnije, princ Endru javno je objavio da se odriče svoje titule vojvode od Jorka, što je, prema svemu sudeći, bilo povezano sa novim detaljima o njegovom odnosu sa Epštajnom. Sara je tako izgubila i svoju titulu vojvotkinje od Jorka i, prema pisanju tabloida, danas je na ivici nervnog sloma zbog svega što se dogodilo.

Megan Markl, vojvotkinja od Saseksa

Megan Markl je supruga najmlađeg sina kralja Čarlsa III, princa Harija. U kraljevsku porodicu ušla je 2017. godine, kada je par objavio veridbu, a venčali su se na proleće 2018. godine. Godinu dana kasnije, dobili su sina Arčija.

Prvih nekoliko godina vojvoda i vojvotkinja od Saseksa obavljali su sve dužnosti starijih članova porodice – prisustvovali su događajima, podržavali humanitarne organizacije i radili za Krunu.

Ipak, kako se ubrzo ispostavilo, posebno Megan bila je izložena ogromnom medijskom pritisku. Paparaci su je progonili, novinari neprestano upoređivali sa princezom Dajanom i vojvotkinjom Kejt, a u samoj palati, prema njenim rečima, vladala je diskriminacija.

Sve to otkrila je u čuvenom intervjuu sa Oprom Vinfri 2021. godine, godinu i po dana nakon što su ona i Hari objavili da se povlače sa kraljevskih dužnosti.

Danas Megan i Hari već pet godina žive u Sjedinjenim Državama, gde im se 2021. godine rodila ćerka Lilibet. Nakon što je kralj Čarls stupio na presto, dodelio je njihovoj deci titule princa i princeze, dok su Megan i Hari zadržali titule vojvode i vojvotkinje od Saseksa.

Volis Simpson – skandalozna supruga kralja Edvarda VIII, vojvotkinja od Vindzora

Iako je živela u prošlom veku, priča o Volis Simpson i njenoj zabranjenoj ljubavi sa kraljem Edvardom VIII i dalje intrigira javnost. Volis je bila Amerikanka, dva puta udata pre nego što je upoznala princa Edvarda od Velsa, poznatog i kao Dejvid, i dva puta razvedena.

Kada je Edvard stupio na presto 1936. godine, britanska vlada i crkva usprotivile su se njegovoj želji da se oženi razvedenom ženom. Čak je i tadašnji premijer pokušavao da utiče na parlament, ali bez uspeha.

Kralj je tada doneo odluku koja je zauvek promenila britansku istoriju – abdicirao je u korist svog mlađeg brata, princa Alberta (kasnije kralja Džordža VI), i otišao u Francusku, gde se oženio Volis Simpson.

Živeli su raskošno, voleli društvene događaje i putovanja, ali nikada nisu imali dece. Pred kraj života, njihov odnos se potpuno raspao – Volis je navodno govorila da nikada nije volela svog muža, već da je koristila njegov status da bi bila deo visokog društva. Umrla je usamljena, 14 godina nakon Edvardove smrti.

