ONI NE TRPE MANIPULACIJU: 3 horoskopska znaka koja prepoznaju kad nešto nije dobro za njih

Oni jednostavno odu, samo se okrenu i nestanu.

1761398324_shutterstock_1236125257.jpg
Foto: Shutterstock
Dok se neki zapetljaju u emocionalne igre, objašnjenja i opravdanja, postoje znakovi koji brzo prepoznaju kad nešto više nije dobro za njih. I tada, umesto da ostanu, odluče da odu. Ne viču, ne optužuju i ne troše energiju. Samo se okrenu i nestanu iz sredine i odnosa koji ih guši.

Škorpija – ne podnosi izdaju ili prevaru

Škorpija ima izoštren radar za laži i manipulaciju. Kad prepozna izdaju ili prevaru, kraj je trenutan. Nema drugu šansu jer zna koliko boli može doći iz istog izvora. NJegov prekid nije impulsivan, već konačan. I kad jednom ode, retko se vraća.

Vodolija – ne trpi ucene

Vodolija ne toleriše emocionalno ucenjivanje. Ako oseti da je neko pokušava kontrolisati, brzo se udaljava. Ne zato što ne mari, već zato što zna koliko mu je sloboda važna. NJegov odlazak često zbuni druge jer je tih, ali u njegovoj tišini leži odlučnost.

Jarac  – ceni svoj mir

Jarac ceni svoj mir i ne dopušta da ga drugi narušavaju. Ako oseti da mu neko crpi energiju, postaje distanciran, hladan i racionalan. Ne ulazi u rasprave, samo zatvori vrata i nastavi dalje. Za njega je to oblik zaštite, a ne osveta.

Koje su zajedničke osobine ovih znakova?

Visoka emocionalna inteligencija
Sklonost ka logici i analizi
Niska tolerancija na neiskrenost
Sposobnost da postave čvrste granice

