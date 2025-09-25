ONI SU PRAVI IZUZETAK U HOLIVUDU, a sada su objasnili i u čemu je tajna njihovog braka

O Elsi Pataki i Krisu Hemsvortu se često govori kao izuzetku i primeru u Holivudu.

Nakon 15 zajedničkih godina, troje dece i bezbroj izazova, španska manekenka i glumica, Elsa Pataki je otvoreno govorila o tome šta je zaista potrebno da bi se izgradila i održala jaka veza.

U nedavnom razgovoru za časopis „El“, naglasila je da „morate zaista naporno raditi u brakovima“, da ta prva fazazaljubljenosti na kraju bledi, ali da to ne znači da ljubav nestaje.

- Morate zaista naporno da radite u brakovima. U početku živite sa tom vrstom zaljubljenosti gde vam srce iskače iz grudi, ali tokom godina ona bledi. Rastete kao osoba, sa drugom osobom koja je drugačija, i stalno ponovno povezivanje je posao koji zavisi od vas. Uspeh je kontinuirani rad - rekla je glumica.

Ona opisuje ovaj kontinuirani trud kao pravu tajnu dugoročnog uspeha.

Porodični život umesto reflektora

Priča Else i Hemsvorta počela je 2010. godine, a brzo su znali da žele zajedno da provedu život. Venčali su se na privatnoj ceremoniji u Indoneziji. Ubrzo nakon toga, njihov porodični život je počeo da se oblikuje dolaskom ćerke Indije Rouz, a zatim blizanaca Tristana i Saše. Holivud su sa dolaskom dece zamenili za Bajron Bej u Australiji.