OTAC VUKA KOSTIĆA JE BIO LEGENDARNI GLUMAC: Život su mu obeležile velike tragedije - majka mu je umrla od opake bolesti, sestra poginula, a babu su mu streljali Nemci

Vuk Kostić sa posebnim poštovanjem govori o ocu Mihajlu Kostiću Pljaki, legendarnom glumcu koji mu je bio uzor i učitelj u svemu — od glume do života.

Jedan od najpoznatijih srpskih glumaca, Vuk Kostić, izgradio je uspešnu karijeru i postao jedno od najprepoznatljivijih lica domaće kinematografije. Malo je poznato da je sin legendarnog glumca Mihajla Kostića Pljake, koji je preminuo kada je Vuk imao samo 21 godinu.

Porodično nasleđe i filmski početak

Mihajlo Kostić Pljaka bio je član ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta i jedan od najcenjenijih glumaca svoje generacije. Na filmskom platnu debitovao je još 1957. godine u filmu „Subotom uveče“, a poslednju ulogu ostvario je kao Milutin Nedić u seriji „Đeneral Milan Nedić“ (1999).

Publika ga pamti po brojnim ulogama — kao Pavla u „Povratku otpisanih“, u filmu „LJubičice“, kao i po liku šefa obezbeđenja u seriji „Sivi dom“. U novije vreme pojavljivao se u popularnim serijama „Srećni ljudi“ i „Gore dole“.

Mihajlo Kostić Pljaka preminuo je 2001. godine od leukemije, u 67. godini života. Te iste godine, njegov sin Vuk doživeo je veliku filmsku prekretnicu — premijeru filma „Apsolutnih sto“, koja ga je lansirala u sam vrh domaće scene. Nažalost, otac nije doživeo da sa sinom prošeta crvenim tepihom.

“Imao sam savršenog oca”

Vuk Kostić je u više navrata isticao koliko mu otac znači i koliko ga je oblikovao kao čoveka i umetnika.

„Nažalost, izgubio sam ga kada sam imao 21 godinu, ali zaista sam imao savršenog oca. Sve što je znao u životu, Pljaka je preneo na mene – od glume, jedrenja, lova... Bilo mi je uzbudljivo da gledam šta on radi i gurao sam se da doživim delić onoga čime se bavio“, rekao je glumac za Story.

Mihajlova životna priča bila je obeležena teškim porodičnim gubicima, o čemu je Vuk otvoreno govorio za Kurir:

„Moj otac je u kratkom roku doživeo niz tragedija koje su ga obeležile. Imao je samo sedam godina kada mu je majka preminula od tuberkuloze pred sam početak rata. Babu su mu streljali Nemci jer je pokušala da spreči odlazak sina Nestora u logor Mauthauzen, a rođena sestra mu je poginula nekoliko godina posle rata.“

„Sve je to uticalo na to da nas čuva i uči šta znači porodica. Bio mi je uzor u svemu, od posla do hobija. Bio je najjači i najbrži, najdublje je ronio... Iako sam ga izgubio mlad, stigao je da mi prenese sve što je znao.“

Porodični život i naslednici

Pljaka se u privatnom životu skrasio sa Gordanom, profesorkom na Institutu za strane jezike. Zajedno su dobili dvojicu sinova — Vuka, koji je nasledio očev glumački talenat, i Nestora, koji je postao profesionalni ronilac.

“Volim ovaj posao zbog prijatelja, mašte i stvaranja”

Vuk Kostić priznaje da se nikada nije pokajao što je izabrao glumu, iako je u karijeri tumačio pretežno ozbiljne i akcione likove.

„Vrlo sam maštovit čovek i veseo. Volim da se šalim, ali me komedija ne zove. Volim da izvrćem kola na krov i pucam iz ‘kalašnjikova’, ali ovaj posao volim zbog prijatelja, mašte i stvaranja“, rekao je glumac za Kurir.

(Kurir)

