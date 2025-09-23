OVA DEVOJČICA JE NA PUTU DA POSTANE NOVA ANA VINTUR: Ima 12 godina, poznati je obožavaju, postala je prava senzacija na pistama i u svetu zabave

Tajlen je opuštena pred kamerama, poseduje prirodni šarm, pa ne čudi što je veoma brzo postala miljenica publike

Dvanaestogodišnja devojčica Tajlen Bigs, postala je prava senzacija među poznatima, a na Instagramu je prati skoro dva miliona ljudi, a ove godine našla se i na prestižnoj listi Time magazina među 100 najuticajnijih digitalnih kreatora 2025. godine.

Samouverena i razigrana, sa ogromnom strašću prema modi, Tajlen redovno posećuje najveće Nedelje mode i uvek sedi u prvom redu. NJeni stajlinzi s potpisom brendova poput Bossa, Balenciage, Balmaina ili Givenchyja redovno privlače pažnju, a ni njene frizure ne ostaju neprimećene.

Iako je tek tinejdžeka, ona nije samo devojčica koja pozira . Tajlen radi intervjue sa svetski poznatim zvezdama s lakoćom koju nemaju ni mnogo stariji i iskusniji od nje.

Na njenim listama sagovornika našle su se Rijana, Linzdi Lohan, Selena Gomez, Arijana Grande i mnogi drugi, a svi su ostali oduševljeni njenom spontanom energijom.

Zovu je "Mini Ana Vintur”

Poseban trenutak dogodio se kada je nakon njujorške revije razgovarala s Mišelom Korsom, a potom upoznala i moćnu Anu Vintur. Upravo zbog stila i harizme od početka je prate poređenja sa legendarnom urednicom Voga, pa je susret dve "Ane" bio simboličan trenutak, Tajlen je konačno stala rame uz rame sa "originalom".

NJena priča zapravo ima porodične korene. Tajlenina majka, Angelika Kalad, doselila se iz Kolumbije u SAD još kao tinejdžerka i strast prema modi prenela na ćerku.

Još dok je Tajlen imala samo godinu i po dana, pojavila se u svojoj prvoj kampanji za dečiju odeću. Od tada traje njen uspon, a crveni tepisi i modne piste širom sveta postali su njen teren.

Danas Tajlen živi u Majamiju. NJena majka vodi Instagram profil i školuje je kod kuće, zajedno s dva mlađa brata, dok otac Džoš prati ćerku na revijama, uvek diskretan, ali uz nju na svakom koraku.

(Glossy)

