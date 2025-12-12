Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"OVAKO JE NAJBOLJE ZA NAS I ZA NAŠU DECU": Marija Mikić iskreno o razvodu i odlasku na psihoterapije

Marija Mikić bez zadrške progovorila je o razvodu i priznala šta joj je nakon svega najveći prioritet.

1765529716_1751973214_47429_marija-mikic_f--1-.jpg
Foto: ATA images/Printskrin/Instagram/wwwmarijamikiccom
Oglas

Marija Mikić iskreno je prvi put javno progovorila o krahu braka sa Jovanom Pantićem i otkrila u kakvim su sada odnosima.

Pevačica je priznala da su im deca na prvom mestu i da je to najvažnije.

"Razvod se ne dešava preko noći"

- Niko se nije udao da bi se razvodio. Shvatite u trenutku da se to svetlo u tunelu gleda drugačije, shvatite da svako ide drugačijim putem... Ovako je najbolje i za nas, ali i prvenstveno za našu decu, a ona su najvažnija. Razvod se ne dešava preko noći, drugačije se razvode žene i muškarci. Ja sam ubeđena u to. Žena da bi se razvela mora da sklopi neke kockice u glavi. Naravno da je teško, ali posle budeš bolje - rekla je Marija na TV Adria i dodala:

- Ne želim da pričam na tu temu jer imamo dvoje dece, mi smo roditelji. Najbitnije je da smo mi okej i da su oni super. Prosto, mami i tati više nije išlo i to je to. Deca su mnogo mala, ali mi ćemo se zajedno potruditi da oni to shvate na pravi način.  Uvek je dobrodošla stručna pomoć, meni je psihoterapeut mnogo puta pomogao. Želim da apelujem na mlade ljude da je to skroz u redu i da to nije sramota. Potrebno je da pronađe pravog psihoterapeuta i da razgovaraš. Jednom, dva puta nedeljno mislim da je svima to potrebno i u dobrim i u lošim situacijama.

Nova ljubav

Marija Mikić je nedavno rekla da je otvorena za novu ljubav, ali za sada se nije pojavio muškarac koji je osvojio njeno srce.

- Kod mene u životu je sve uvek bilo iznenada i slučajno, nikad ne znam. Možda ja budem zaljubljena dok izađe ovaj intervju - poručila je ona zagonetno.

O zdravstvenom problemu

Marija je nedavno u Turskoj operisala glasne žice, a sada je otkrila kako teče oporavak.

- Vratila sam se iz Istanbula, bila sam na finalnoj kontroli kod svog doktora, ovom prilikom veliki pozdrav za njega. Dobila sam najlepše moguće vesti, to sam i znala po pevanju, ali ajde da i on to potvrdi i kaže. Presrećna sam, mogu da nastavim tamo gde sam stala, još bolja i odmornija - rekla je ona za "Informer".

(Kurir)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 1
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas