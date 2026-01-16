Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

PAMELA ANDERSON JE ZBOG OVOG GLUMCA POBEGLA SA DODELE NAGRADA: Kada je videla, želudac joj se prevrnuo! "Kako je to mogao da uradi? Odmah sam otišla u krevet"

Pamela Anderson doživela je veoma neprijatan susret, koji ju je vratio u bolnu prošlost. Glumica je otkrila te detalje nakon nedavno održane dodele Zlatnog globusa, u nedelju u Los Anđelesu.

1768549143_profimedia-1065722935.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Glumica Pamela Anderson otkrila je da joj je i dalje veoma neprijatno kada sretne Seta Rogena, četiri godine nakon što je on producirao seriju "Pam & Tommy" koja je dramatizovala dramatizirala skandal sa snimkom seksa nje i bivšeg muža Toma Lija. Taj video je nastao devedesetih. A to kako je intrigantna tema bila prikazana u pomenutoj seriji, bilo je veoma neprijatno za holivudsku zvezdu.

Kada ga je nedavno srela na Zlatnom globusu, gde se pojavila bez trunke šminke, trudila se da ga izbegava.

"Bio je u publici na dodeli Zlatnog globusa, tako da smo bili blizu. Samo sam pomislila: "Nisam ja ovde nevidljiva". Osećala sam se pomalo čudno zbog toga", rekla je danas u gostovanju kod Endija Koena na SiriusXM-u, prenosi E! News. Dodala je i: "Kako neko može da napravi TV seriju od teških trenutaka u vašem životu? Jednostavno mi je bilo odvratno".

Napomenula je da je sa dodele otišla nakon što je sa Majli Sajrus uručila nagradu u jednoj od kategorija: "Odmah sam otišla u krevet. Bilo mi je neprijatno, tako da nisam pojurila direktno ka njemu, ali u mislima jesam. Rekla sam mu kako se osećam".

Glumac Set Rogen koji je jedna od dobitnika Zlatnog globusa, nije je konkatktirao povodom sporne serije. "Na kraju će me, nadam se, možda kontaktirati i izviniti se", napomenula je i istakla da javne osobe ne bi trebalo da izgube pravo na privatnost u vezi sa najtežim životnim momentima.

Naglasila je da situaciju ne doživljava kao najveći problem: "Ne žalim se. Sve je dobro. Ima gorih stvari koje se događaju u svetu", prenosi People.

(Blic žena)

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas