PAMELA ANDERSON JE ZBOG OVOG GLUMCA POBEGLA SA DODELE NAGRADA: Kada je videla, želudac joj se prevrnuo! "Kako je to mogao da uradi? Odmah sam otišla u krevet"

Pamela Anderson doživela je veoma neprijatan susret, koji ju je vratio u bolnu prošlost. Glumica je otkrila te detalje nakon nedavno održane dodele Zlatnog globusa, u nedelju u Los Anđelesu.

Glumica Pamela Anderson otkrila je da joj je i dalje veoma neprijatno kada sretne Seta Rogena, četiri godine nakon što je on producirao seriju "Pam & Tommy" koja je dramatizovala dramatizirala skandal sa snimkom seksa nje i bivšeg muža Toma Lija. Taj video je nastao devedesetih. A to kako je intrigantna tema bila prikazana u pomenutoj seriji, bilo je veoma neprijatno za holivudsku zvezdu.

Kada ga je nedavno srela na Zlatnom globusu, gde se pojavila bez trunke šminke, trudila se da ga izbegava.

"Bio je u publici na dodeli Zlatnog globusa, tako da smo bili blizu. Samo sam pomislila: "Nisam ja ovde nevidljiva". Osećala sam se pomalo čudno zbog toga", rekla je danas u gostovanju kod Endija Koena na SiriusXM-u, prenosi E! News. Dodala je i: "Kako neko može da napravi TV seriju od teških trenutaka u vašem životu? Jednostavno mi je bilo odvratno".

Napomenula je da je sa dodele otišla nakon što je sa Majli Sajrus uručila nagradu u jednoj od kategorija: "Odmah sam otišla u krevet. Bilo mi je neprijatno, tako da nisam pojurila direktno ka njemu, ali u mislima jesam. Rekla sam mu kako se osećam".

Glumac Set Rogen koji je jedna od dobitnika Zlatnog globusa, nije je konkatktirao povodom sporne serije. "Na kraju će me, nadam se, možda kontaktirati i izviniti se", napomenula je i istakla da javne osobe ne bi trebalo da izgube pravo na privatnost u vezi sa najtežim životnim momentima.

Naglasila je da situaciju ne doživljava kao najveći problem: "Ne žalim se. Sve je dobro. Ima gorih stvari koje se događaju u svetu", prenosi People.

