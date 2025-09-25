PET POKRETA TELA KOJI OSTAVLJAJU JAK UTISAK SIGURNE OSOBE: Nije važno samo šta govorite, nego i kako govorite

Samopouzdanje je ključ svakog uspeha, daje vam snagu, energiju i motivaciju

Kada zračite samopouzdanjem, posebno tokom javnog govora ili važnih sastanaka, povećavaju se šanse da ostvarite željene rezultate. U nekim situacijama, čak i osobe sa visokim samopouzdanjem mogu imati tremu i pomalo izgubiti kontrolu. U ovakvim slučajevima može značajno koristiti govor tela koji odaje utisak da ste sigurni u sebe, a čini da se i vi sami osećate samopouzdanije.

Motivacioni govornik i lični trener Derric Chew na svom Instagram nalogu objavio je 5 pokreta ili položaja ili taktika tela koja odaju utisak da zračite samopouzdanjem:

Kontakt očima

LJudi koji nemaju sa drugima kontakt očima izgledaju uplašeno, zbunjeno i odaju utisak da im je neprijatno. Ukoliko uspostavite kontakt očima sa sagovornikom, delovaćete da ste iskreni, pouzdani i odvažni.

Prestanite da pravite nervozne pokrete

"Vrpoljenje" je podsvesni način da se osećate bolje u izazovnoj situaciji. Grickanje noktiju, pucketanje prstima, ljuljanje na stolici - sve ovo mogu da budu znakovi da ste zabrinuti. Ukoliko primetite da ovo radite, duboko udahnite, opustite se, osvestite pokrete, a zatim prestanite da ih ponavljate kako biste delovali manje nervozno.

Osmeh

Kada na licu iamte osmeh, odmah delujete otvorenije, zračite lepom energijom i deluzjete pristupačno. Umesto smrknutog lica, odmeh pokazuje da se osećate dobro i da imate opušteno držanje, a opustiće i druge i poboljšati komunikaciju.

Stanite uspravno

Nemojte da nastupate pognutih ramena, spuštene glave, pogleda nadole ili nesigurnog klackanja sa jedne na drugu nogu. Neka vam postane svesna navika da zabacite ramena unazad, stojite uspravno i smieno, odajući stabilnost i samopouzdanje.

Popravite svoj glas

Uvek je važno šta govorite, ali i kako to govorite. Mrmljanje, brzo pričanje, zamuckivanje ili ponavljanje uzrečica može ukazivati na to da ste uplašeni i nesigurni. Govorite polako i sigurno, ne plašite se da napravite pauzu kada se zbunite, razmislite i nastavite dalje. U vašem glasu može se čuti koliko verujete u ono što govorite, osvestite to.

