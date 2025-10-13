PEVAČI STIGLI NA KOMEMORACIJU HALIDU BEŠLIĆU: Emina Jahović slomljena - "Nedavno sam napisala jednu pesmu za njega"

Legendarni pevač narodne muzike i jedan od najvoljenijih pevača sa prostora bivše Jugoslavije, Halid Bešlić, biće sahranjen danas u Sarajevu.

Komemoracija će biti održana u 11 časova u Narodnom pozorištu Sarajevo, a prema zahtevu porodice i prijatelja neće biti otvorena za javnost. Dženaza će biti održana u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, a sahrana u 16 časova.

Halidove brojne kolege dolaze kako bi mu odali poslednju počast, među njima su Emina Jahović, Aco Pejović, Šerif Konjević, Maja Berović, Hari Mata Hari, Željko Joksimović, Saša Matić, Žejla Ramović

- Ne znam šta da kažem, a da se ne zaplačem, na ivici sam. Koliko je ljudi došlo da isprati Halida i ispoštovalo njega. Ja sam skoro napisala jednu pesmu za njega koju je trebao da otpeva. Jako mu se dopala, ali se desilo šta se desilo. Ja sam bila presrećna. Pesma je u mojoj arhivi, videćemo šta će biti sa njom - rekla je Emina, pa nastavila.

- Halid je nama ostavio ljubav i zajedništvo, to je po meni Jugoslavija, ono što smo mi nekada bili. Ovoliko ljudi su se okupili širom Balkana, to treba da nam otvori oči da smo svi jedno. Da ovo što se desilo sa njim treba da bude upozorenje da smo svi zajedno, da smo svi ljudi od krvi i mesa. On je bio dobar čovek, otišao je čistog obraza- rekla je Emina.

Na komemoraciji Halida Bešlića govoriće Dino Merlin, Emir Hadžihafizbegović i Enis Bešlagić.