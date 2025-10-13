Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

PEVAČI STIGLI NA KOMEMORACIJU HALIDU BEŠLIĆU: Emina Jahović slomljena - "Nedavno sam napisala jednu pesmu za njega"

Legendarni pevač narodne muzike i jedan od najvoljenijih pevača sa prostora bivše Jugoslavije, Halid Bešlić, biće sahranjen danas u Sarajevu.

1760347544_554174754_829260956095529_603554632606996480_n.jpg
Oglas

Komemoracija će biti održana u 11 časova u Narodnom pozorištu Sarajevo, a prema zahtevu porodice i prijatelja neće biti otvorena za javnost. Dženaza će biti održana u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, a sahrana u 16 časova. 

Halidove brojne kolege dolaze kako bi mu odali poslednju počast, među njima su Emina Jahović, Aco Pejović, Šerif Konjević, Maja Berović, Hari Mata Hari, Željko Joksimović, Saša Matić, Žejla Ramović

- Ne znam šta da kažem, a da se ne zaplačem, na ivici sam. Koliko je ljudi došlo da isprati Halida i ispoštovalo njega. Ja sam skoro napisala jednu pesmu za njega koju je trebao da otpeva. Jako mu se dopala, ali se desilo šta se desilo. Ja sam bila presrećna. Pesma je u mojoj arhivi, videćemo šta će biti sa njom - rekla je Emina, pa nastavila.

- Halid je nama ostavio ljubav i zajedništvo, to je po meni Jugoslavija, ono što smo mi nekada bili. Ovoliko ljudi su se okupili širom Balkana, to treba da nam otvori oči da smo svi jedno. Da ovo što se desilo sa njim treba da bude upozorenje da smo svi zajedno, da smo svi ljudi od krvi i mesa. On je bio dobar čovek, otišao je čistog obraza- rekla je Emina.

Na komemoraciji Halida Bešlića govoriće Dino Merlin, Emir Hadžihafizbegović i Enis Bešlagić.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nportal.rs (@nportal.rs)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nportal.rs (@nportal.rs)

 

1760344848_a52ldyre.jpg 1760344848_Y5ANbEcQ.jpg 1760344848_IC9xHGxD.jpg 1760344848_JnAzqoS4.jpg 1760344848_hJ6rI4n_.jpg
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas