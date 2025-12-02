"POČELE SU DA GA JURE ŽENE": Kaća i Darko Lazić su bili zajedno i u mladosti, a evo zašto su tada raskinuli

Folker Darko Lazić sinoć je gostovao u podkastu Bokija 13, a na njegovo iznenađenje voditelj je odlučio da uživo preko telefona uključi njegovu suprugu, Katarinu Lazić.

Darkova supruga je otkrila da se njih dvoje poznaju još od malena i da su veoma mladi bili u vezi. Međutim, kada su počele da ga jure druge žene, morali su da stave tačku na svoju vezu.

Ipak, nakon nekoliko godina, obnovili su romansu koju su krunisali brakom u kome su dobili ćerkicu Srnu.

- Nisam puno razmišljala. Da jesam, ne znam šta bi bilo, ali pošto sam zaljubljena u njega od malena, nisam mnogo analizirala. Nisam bila njegov fan. Imala sam 18 godina, on 17, i tada smo bili zajedno, ali kako su počele da ga „jure“ druge žene, morali smo tu da prekinemo – rekla je Kaća, pa otkrila kako su se nakon toliko godina odlučili da stupe u brak.

- Pa našao me je čovek posle toliko godina. Poželeo je da se smiri, pa je mene pronašao. Brzo je želeo da me ženi. Nismo puno razmišljali jer se poznajemo toliko godina – dodala je ona.

(PlusOnline)

