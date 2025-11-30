Oglas
· · Komentari: 0

"POČEO JE DA PLAČE I JECA NA SAV GLAV": Evo kako je pesma "Imati, pa nemati" završila kod Džeja iako nije bila namenjena njemu

Joca Stefanović, koji je sa ocem Slavkonijem radio na velikom Džejovom hitu ispričao kako je ova pesma došla u ruke Ramadanovskog.

1764490952_1733472731_Foto-Ataimages.rs-A.A.-Dzej.jpg
Foto: ATA images/ A.A.
Pevač Jovan Joca Stefanović otkrio je istinu o velikom hitu "Imati, pa nemati" koju u originalu izvodi Džej Ramadanovski.

Priznao je da pesma, koju je pisao sa svojim ocem, prvobitno nije bila namenjena Džeju, već Harisu Džinoviću i Nikoli Rokviću.

- Ta pesma nikada nije bila namenjena meni. Dok je bila pravljena, prvo je bila namenjena Harisu Džinoviću i Nikoli Rokviću. U tom smeru je trebalo da ide izvođenje te pesme. Međutim, Rule je tu odigrao glavnu ulogu što se tiče Džeja. Bili smo na nastupu u Požarevcu, gde je došao Rule i moj otac mu je pustio neke pesme. Hteo je da ih nasnimi kako bi pustio Džeju, jer su radili u Požarevcu, a Džej je na putu do Beograda voleo da sluša te nove pesme - započeo je Stefanović, pa nastavio:

- Narezao mu je to dok su se vraćali. Džej ju je pustio u svojim kolima i samo odjednom stao na sva četiri. Rule gleda da li se nešto desilo, a Džej plače i jeca na sav glas. Ta pesma je njegova priča, "Ne znaš ti kako je imati, pa nemati... LJubiti, pa gubiti" dakle, to je cela njegova priča. Plakao je 20 minuta - zaključio je Joca gostujući u jednoj emisiji.

Podsetimo, 6. decembra navršiće se pet godina od smrti mnogima omiljenog pevača. NJegove kolege ga se i danas rado sete, a njegove pesme se pevaju u svim klubovima i kafanama.

(Alo)

