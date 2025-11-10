POVRATAK KLASIKA 90-ih: Ove farmerke su ponovo osvojile modni svet, a poznate dame ih obožavaju (FOTO)

Ponovo osvajaju žene širom sveta i nadamo se da će se zadržati

Ako još uvek niste "bacili pogled" na trendove za jesen/zimu, nije kasno da otkrijete na koje komade odeće treba da obratite više pažnje u narednih nekoliko meseci. Jedan od tih komada sigurno većina može da pronađe u ormaru zatrpan iza slojeva odeće, a reč je o modelu farmerki naših mama i baka.

Reč je o klasičnom kroju farmerki koji se nosio još tokom 90-ih i početkom 2000-ih. U to vreme bio je jedan od najpopularnijih modela bez koga nije mogao da se zamisli jedan ženski ormar, pre nego što su ga zamenile uske farmerke koje su dominirale modom skoro dve decenije.

Ovaj model se odlično kombinuje uz sve od jednostavnih džempera, do elegantnih blejzera i košulja.

Jednostavan, ali sofisticiran kroj laska svakoj figuri, dajući joj izdužen izgled, dok klasična plava nijansa unosi dozu bezvremenskog šarma. Odličan je spoj za sve one dame koje traže udobnost i eleganciju. Zato ne čudi što su ih mnoge poznate dame usvojile kao osvnovu svojih svakodnevnih kombinacija.

Povratak ovih tamnijih farmerki ravnih nogavica deo je mode koja se fokusira na minimalizam i udobnost 90-ih, dajući akcenat prirodnim linijama tela.