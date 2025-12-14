Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

PROMENILA IMIDŽ, ŠOKIRALA JAVNOST, A TVRDI DA OVO MORA DA ZNA SVAKA ŽENA: 9 modnih lekcija Pamele Anderson! (FOTO)

Jedna od najpoznatijih plavuša u Holivudu spremna je da podeli savete sa pripadnicama lepšeg pola

1765698843_profimedia-1047917499.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Pamela Anderson prolazi kroz svojevrsni modni preporod. Posle uloga u filmovima "Poslednja plesačica" i "Goli pištolj", glumica je postala inspiracija savremenog stila.

Umesto glamura po kojem je bila poznata devedesetih, danas bira jednostavnost, prirodan izgled i odeću koja joj daje slobodu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by People Magazine (@people)

Evo njenih devet najvažnijih modnih lekcija:


1. Veruj sebi

Pamela kaže da je najsrećnija kada sama bira šta će obući. NJeni stajlinzi danas su spoj elegancije i udobnosti, od klasičnih krojeva do raskošnih toaleta poznatih dizajnera.

2. Rizikuj

Više ne oblači ono što se od nje očekuje, već eksperimentiše sa krojevima i proporcijama. NJena moda sada je hrabra i lična.

3. Zabavi se

Za nju je odeća način da se igra i izrazi. Na crvenom tepihu ume da se pojavi u komadima koji podsećaju na stare glamurozne ere, ali i u modernim, razigranim kreacijama.

4. Isprobavaj novo

Kada su u pitanju važni događaji, prepusta se stilistima i često nosi unikatne haljine i vintage komade. Tako svaki put izgleda sveže i drugačije.

5. Ostani dosledan sebi

Pamela je gotovo potpuno prestala da se šminka, jednostavno se tako oseća bolje. Kombinuje luksuzne haljine sa prirodnim izgledom, bez previše nakita i dodataka.

6. Prihvati promene

Kako sama kaže, što je starija, to manje koristi šminku i više uživa u svom prirodnom izgledu. To je oslobađa i daje joj novu sigurnost.

7. Nosi samo ono što ti je udobno

NJeni stajlinzi jesu elegantni, ali nikad nepraktični. Često bira široke haljine, udobne farmerke i jednostavne majice.

8. Odeća je važna

Pamela smatra da je svako oblačenje mala predstava, način da pokažemo svetu ko smo tog dana.

9. Razmišljaj o uticaju

Ona se trudi da nosi održive brendove, vintage komade i dizajnere koji vode računa o etici. Umesto gomile stvari, bira kvalitetne i dugotrajne komade.

(Glossy)

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas