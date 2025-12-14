PROMENILA IMIDŽ, ŠOKIRALA JAVNOST, A TVRDI DA OVO MORA DA ZNA SVAKA ŽENA: 9 modnih lekcija Pamele Anderson! (FOTO)

Jedna od najpoznatijih plavuša u Holivudu spremna je da podeli savete sa pripadnicama lepšeg pola
Pamela Anderson prolazi kroz svojevrsni modni preporod. Posle uloga u filmovima "Poslednja plesačica" i "Goli pištolj", glumica je postala inspiracija savremenog stila.
Umesto glamura po kojem je bila poznata devedesetih, danas bira jednostavnost, prirodan izgled i odeću koja joj daje slobodu.
Evo njenih devet najvažnijih modnih lekcija:
1. Veruj sebi
Pamela kaže da je najsrećnija kada sama bira šta će obući. NJeni stajlinzi danas su spoj elegancije i udobnosti, od klasičnih krojeva do raskošnih toaleta poznatih dizajnera.
2. Rizikuj
Više ne oblači ono što se od nje očekuje, već eksperimentiše sa krojevima i proporcijama. NJena moda sada je hrabra i lična.
3. Zabavi se
Za nju je odeća način da se igra i izrazi. Na crvenom tepihu ume da se pojavi u komadima koji podsećaju na stare glamurozne ere, ali i u modernim, razigranim kreacijama.
4. Isprobavaj novo
Kada su u pitanju važni događaji, prepusta se stilistima i često nosi unikatne haljine i vintage komade. Tako svaki put izgleda sveže i drugačije.
5. Ostani dosledan sebi
Pamela je gotovo potpuno prestala da se šminka, jednostavno se tako oseća bolje. Kombinuje luksuzne haljine sa prirodnim izgledom, bez previše nakita i dodataka.
6. Prihvati promene
Kako sama kaže, što je starija, to manje koristi šminku i više uživa u svom prirodnom izgledu. To je oslobađa i daje joj novu sigurnost.
7. Nosi samo ono što ti je udobno
NJeni stajlinzi jesu elegantni, ali nikad nepraktični. Često bira široke haljine, udobne farmerke i jednostavne majice.
8. Odeća je važna
Pamela smatra da je svako oblačenje mala predstava, način da pokažemo svetu ko smo tog dana.
9. Razmišljaj o uticaju
Ona se trudi da nosi održive brendove, vintage komade i dizajnere koji vode računa o etici. Umesto gomile stvari, bira kvalitetne i dugotrajne komade.
(Glossy)
BONUS VIDEO: