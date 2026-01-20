Oglas
POZNATO MESTO I VREME SAHRANE VALENTINA GARAVANIJA: Evo gde će počivati legendarni italijanski modni dizajner

Valentino Garavani, legendarni italijanski modni dizajner, preminuo je u Rimu u 93. godini, ostavljajući neizbrisiv trag u svetu mode.

Foto: Profimedia
Italijanska modna scena izgubila je jednog od svojih najvećih genija. Valentino Garavanipreminuo je 19. januara u 93. godini, u svom domu u Rimu, okružen porodicom i prijateljima koji su ga pratili kroz decenije karijere. NJegovo ime i delo zauvek će ostati sinonim za eleganciju, luksuz i vrhunski italijanski stil.

Sahrana u srcu Rima

Sahrana velikog dizajnera zakazana je za petak, 23. januar, u 11 časova, u bazilici Santa Maria degli Angeli e dei Martiri na Trgu republike. Bazilika, izgrađena u 16. veku na ostacima Dioklecijanovih termi, poznata je po tome što su njeni zidovi delimično sačuvani iz originalnih rimskih građevina, što joj daje poseban istorijski i umetnički značaj.

Bazilika je posvećena Bogorodici i hrišćanskim mučenicima, a za njenu izgradnju odgovoran je bio sam Mikelanđelo, čije je delo ovde poslednji put realizovano pre njegove smrti, uz pomoć učenika koji je doneo određene izmene, ali je osnovna struktura ostala verna izvornom projektu.

Valentino - simbol Italije

Modni magazin Vogue ističe: "NJegova nepogrešiva, Valentino crvena, koja je obasjavala neke od najpoznatijih modnih pista u istoriji, zauvek će ostati simbol Italije."

Valentino je kroz ceo život bio poznat po svojoj sposobnosti da spoji luksuz i umetnost, postavši zaštitno lice italijanske mode. NJegova karijera obeležila je više generacija i uticala na dizajnere širom sveta.

Bazilika kao mesto oproštaja uticajnih ličnosti

Bazilika Santa Maria degli Angeli e dei Martiri bila je i mesto oproštaja mnogih uticajnih ljudi, uključujući i proslavljenog srpskog fudbalera Sinišu Mihajlovića. Od 1870. do 1946. služila je kao državna crkva Kraljevine Italije, a danas je simbol umetnosti, kulture i istorije Rima, idealno mesto za ispraćaj velikih ličnosti.

(Kurir)

