PRAVO IME KEJT MIDLTON: Nadimak koji je dobila je postao planetarno popularan, a evo kako se princeza zapravo zove

Zašto mnogi ljudi ne znaju koje je pravo ime Kejt Midlton? Razlog je jednostavan...

Mnogi misle da znaju ko je „Kejt Midlton“, ali prava priča o njenom imenu otkriva mnogo više nego što se vidi na crvenom tepihu.

Rođena kao Ketrin Elizabet Midlton, detinjstvo i mladost je provodila pod imenom Ketrin, dok je „Kejt“ postalo uobičajeno među vršnjacima i tokom studija na Univerzitetu u Sent Endrjusu.

Zanimljivo je da je Kejt Midlton još 2008. godine poslala imejl prijateljima, moleći ih da je ubuduće zovu punim imenom — znak da je čak i tada, pre nego što je ušla u svet visoke politike i medijske pažnje, razmišljala o formalnosti i svom imidžu.

Nedavno je BBC, tokom prenosa povodom Dana sećanja, napravio previd i ponavljao „Kejt Midlton“ umesto da koristi njen zvanični naslov, Ketrin, princeza od Velsa.

Javna reakcija nije izostala; kritike su stigle čak i od poslanika, a britanska nacionalna televizija izvinila se kraljevskoj porodici, posebno Ketrin. Ovakvo izvinjenje je retko i naglašava koliko je važno poštovati titule i imena, naročito tokom svečanih događaja.

U privatnim prilikama, princ Vilijam, vojvoda od Kembridža, uglavnom je oslovljava formalno kao Ketrin, poštujući njene želje. Nadimak „Kejt“ bio je u upotrebi ranije, dok su prijatelji i porodica i dalje zvali Ketrin jednostavno Ketrin, a princ Hari, njen dever, navodno ju je zvao i „Ket“.

Čak i u ličnim pismima i potpisima, princeza insistira na formalnom obliku svog imena. Međutim, činjenica da je ime Kejt Midlton mnogo poznatije, potvrđuje i činjenica da upravo njega "guglaju" svi, dok je ime Ketrin javnosti širom sveta gotovo nepoznato.

BBC-jev previd poslužio je kao podsetnik na razliku između javnog percepcije i ličnog identiteta. Za mnoge, „Kejt Midlton" je ime koje odmah priziva slike crvenih tepiha i kraljevskih događaja, ali za samu princezu to je Ketrin — ime koje nosi kroz detinjstvo, mladost, studije i sada, kao princeza od Velsa, kroz sve obaveze i dužnosti kraljevske porodice.

(Lepa&Srećna)

