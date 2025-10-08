PRAVO IME ŠAKA POLUMENTE: Njegove hitove svi znaju, ali ovaj podatak o pevaču je retko kome poznat

Umetničko ime Šako Polumenta postalo je brend, dok je pravo ime ostalo poznato samo užem krugu ljudi, koji da skoro i retko zovu po pravom imenu

Šako Polumenta na estradnoj sceni više je od tri decenije, i jedan je od omiljenih pevača kako muške tako i ženskog dela publike.

Njegove hitove svi znamo, a malo ko zna kako se pevač zapravo zove.

On je rođen kao Sakib Polumenta 27. marta 1968. godine u Bijelom Polju, Šako je postao jedno od prepoznatljivih imena na muzičkoj sceni Balkana.



Podsetimo, Šako je jednom prilikom pričao o početku svoje karijere, a tvrdi da mu je jedna noć promenila život. To se dogodilo kada ga je primetio menadžer pokojnog Marinka Rokvića:

- Od hiljadu ljudi on je mene primetio u bašti hotela, prišao mi sa pitanjem da li želim da idem sa njim u Nemačku, da budem predgrupa Marinka Rokvića. Neka mu je laka crna zemlja, voleo sam tog čoveka, bio je frajer. I, ja sam tad pošao sa njim. I dan-danas ga u srcu nosim kao velikog gospodina, velikog čoveka, šmekera. On me je kroz tu priču upoznao sa svim pevačima. I tako je krenulo - rekao je Polumenta tada.

