PRAVO IME ŠAKA POLUMENTE: Njegove hitove svi znaju, ali ovaj podatak o pevaču je retko kome poznat

Umetničko ime Šako Polumenta postalo je brend, dok je pravo ime ostalo poznato samo užem krugu ljudi, koji da skoro i retko zovu po pravom imenu

Foto: Ataimages.rs/ A.A.
Šako Polumenta na estradnoj sceni više je od tri decenije, i jedan je od omiljenih pevača kako muške tako i ženskog dela publike.

Njegove hitove svi znamo, a malo ko zna kako se pevač zapravo zove. 

On je rođen kao Sakib Polumenta 27. marta 1968. godine u Bijelom Polju, Šako je postao jedno od prepoznatljivih imena na muzičkoj sceni Balkana.

Njegovo umetničko ime postalo je brend, dok je pravo ime ostalo poznato samo užem krugu ljudi, koji da skoro i retko zovu po pravom imenu.

Podsetimo, Šako je jednom prilikom pričao o početku svoje karijere, a tvrdi da mu je jedna noć promenila život. To se dogodilo kada ga je primetio menadžer pokojnog Marinka Rokvića:

- Od hiljadu ljudi on je mene primetio u bašti hotela, prišao mi sa pitanjem da li želim da idem sa njim u Nemačku, da budem predgrupa Marinka Rokvića. Neka mu je laka crna zemlja, voleo sam tog čoveka, bio je frajer. I, ja sam tad pošao sa njim. I dan-danas ga u srcu nosim kao velikog gospodina, velikog čoveka, šmekera. On me je kroz tu priču upoznao sa svim pevačima. I tako je krenulo - rekao je Polumenta tada.

(Kurir)

