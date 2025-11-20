PRERANO SAHRANILA MAJKU, SESTRU I VOLJENOG MUŽA: Najdželu Loson nije uspeo da dotuče ni brak sa milijarderom koji ju je maltretirao i srozao imidž!

Najlepša žena u Engleskoj je imala težak život ali iz svega je izašla jača i danas kaže za sebe da je srećnija nego ikada.

Najdžela Loson se proslavila sredinom 90-tih godina i bila je jedna od prvih koja je počela za televiziju da snima emisije o kuvanju. Kasnije su došli Džejmi Oliver i Gordon Remzi ali niko, ama baš niko nije umeo da hipnotiše svojim zavodljivim glasom i stasom gledaoce kao prelepa Najdžela.

Proslavila se kada je imala 38. godina, a skoro je proslavila i 25-godišnjicu objavljivanja svoje prve knjige "How to eat". U januaru sledeće godine puni 66. godina i svoje vreme najčešće provodi u Australiji gde radi na raznim kulinarskim projektima i kaže da joj je tamo lepše i da se oseća slobodnije. Ipak, njen život je nije mazio iako nikada ne odaje utisak žene koja je preživela i gubitke i skandale.

Poslednji kuvar koji je napisla pod naslovom “Skuvaj, pojedi, ponovi” Najdžela je počela da piše pre dolaska korone, ali najveći deo napisan je uglavnom u karantinu pa je mnoge detalje morala da menja u hodu kako bi se prilagodila onom što se tako otužno zove novo normalno: tako je, na primer, deo o tome kako bez napora prirediti večeru za goste preuredila u priču o važnosti same večere, makar bila za jednu osobu.

- Nije mi bilo lako da pišem u tim okolnostima. Ali mislim da je prevladao nagon za preživljavanjem i shvatila sam da mora da se razmišlja o hrani jer je u karantinu postalo više nego jasno kako upravo kuvanje i hrana daju strukturu danu, a i pružaju užitak - rekla je Najdžela i opisala kako je nakon dugog dana pisanja predveče pravila Kampari i sodu i poslužila sebi čips u činiji.

- Uživanje u hrani ne znači da morate da kuvate. Dovoljno je da pomislite kako ste spripremili nešto lepo- objašnjava Najdžela.

Tajna njenog uspeha

Možda najslavnija kuvarica na svetu, kulinarska TV zvezda i ultimativni selebriti čija je popularnost takva da joj je dovoljno reći ime i da se zna o kome je reč, Najdžela je zabljesnula pre nešto više od 25 godina, kad je izdala knjigu pod naslovom “How To Eat” u kojoj je, u ne prezahtevnim receptima napisanim neposredno, kao da čavrlja s prijateljicama, pokazala da kuvanje nije stresna aktivnost, nego može i mora da bude zadovoljstvo i onom ko kuva i onom ko jede.

Od tada je osvojila britansku i svetsku publiku knjigama prodatim u milijunskim tiražima kao što su “Nigella Bites”, “Nigella Express”, “Feasts” i “Zauvek leto” i TV emisijama u kojima je kuvala ukusna jela pred milionskim auditorijumom, a njenoj je neverovatnoj popularnosti možda je najviše pridoneo hedonistički opušten pristup kuvanju s naglaskom na lakoći i užitku, a ne na preciznim merama i perfekcionizmu.

Pojam gastropornografije

Zato sebi nikad u kulinarstvu ne nameće nedostižno stroge kriterijume zbog kakvih je domaćicama da prirede večeru za goste često veći stres od razgovora za posao. Božija domaćica , kako Najdželu zovu po pomalo ironičnom naslovu njene knjige “How To Be a Domestic Goddess”, i neverovatno lepa žena prefinjene bele puti, zavodljive figure i crne kose, koju na snimanjima maže uljem, kao i peciva tek izvađena iz rerne, da se lepše sjaji pred kamerom, a u svojim emisijama tako senzualno oblizuje prste umočene u čokoladu, gricka škampe ili pušta da joj belance klizi među prstima da su njeneTV nastupe opisivali kao “gastropornografiju” i najbolje trenutke montirali u snimke za Jutjub s temom “Najdžela i seks u kuhinji”.

Muškarci žele da je gledaju, a žene žele da budu ona, oštroumno je jednom primetila engleska autorka Fej Veldon, da objasni tajnu Najdželinog uspeha koji joj je doneo zaradu od 20 miliona dolara. Ali da znaju kakav je niz tragedija pratio Najdželu kroz život, svaka bi žena dva puta razmislila pre nego što bi poželela da bude ona, bez obzira na slavu i novac.

Najdžela je rođena 1960. u Londonu, u privilegovanoj porodici iz najviših društvenih krugova. NJen otac Najdžel Loson bio je novinar, a posle i političar i ministar finansija u vladi Margaret Tačer , majka Vanesa Salmon lepa i bogata naslednica koja je sanjala o glumačkoj karijeri dok se s 19 godina nije udala za Losona.

- NIŠTA NE MOŽE BITI TAKO OČAJNO KAO MOJE DETINJSTVO - JEDNOM JE REKLA NAJDŽELA KOJA SE SEĆA KAKO JE MAJKA VIKALA NA DECU: “TUĆI ĆU VAS DOK SE NE RASPLAČETE!”

U braku je rođeno četvero dece: sin Dominik pa zatim tri sestre, Najdžela, Tomasina i Horašija. Najdžela je kao devojčica bila izrazito sramežljiva, introvertna i gojazna, što je iritiralo Vanesu, supervitku lepoticu koju su upoređivali s Nefertiti.

Gubitak sestre

Najdžela i majka su se slagale jedino u kuhinji gde je Vanesa pravila mediteranska jela koja su za ondašnju Englesku bila egzotična - musaku, salatu s krastavcima i jogurtom, špagete s maslinovim uljem i belim lukom- premda sama, opsednuta linijom i na ivici anoreksije, nije jela gotovo ništa. Počela je da jede tek kad su joj 1985. dijagnostifikovali rak jetre; Najdžela je tad već diplomirala na Oksfordu i radila je u novinama, a majci nije mogla da pomogne nikako osim da joj sroči čitulju. Vanesa je umrla pre 49. rođendana.

Rani gubitak majke nije lako podnela, uprkos neslaganju, ali smrt voljene sestre Tomasine, koja je podlegla raku dojke 1993. u dobi od samo 32 godine, strahovito ju je pogodio. Tada je bila mlada supruga, u braku s Džonom Dajmondom i trudna s njihovim prvim detetom.

U njemu je Najdžela našla svoju drugu polovinu. I on je bio novinar Sandej Tajmsa i, kao Najdžela, jevrejskog porekla, ali za razliku od nje, on je bio ekstrovertan, pričljiv i društven i voleo je da bude u centru pažnje pa je često gostovao na televiziji kao gost komentator o svemu i svačemu, naglašavajući svoje levičarske stavove i radničko poreklo, premda mu je otac bio hemičar i odrastao je u srednjoj klasi.

Verovao je u nju

Par se venčao 1992. u Veneciji. Iako je Najdžela jednom sestri iskreno rekla da “Džon nije nikakav Adonis”, brak je po svemu sudeći bio vrlo srećan, rodilo im se dvoje dece, danas 32-godišnja Kosima i 29-godišnji Bruno, a Dajmond je davao Najdželi samopouzdanje koje joj je nedostajalo, podsticao je da piše i naučio je kako da se seksi oblači. Kako je Najdžela kod kuće priređivala sjajne večere za njihove brojne prijatelje, među kojima su bili pisci Salman Rušdi i glumac Alan Rikman, Dajmond ju je nagovorio da napiše knjigu recepata, ali onda se 1997. kvržica koju je napipao na vratu i za koju su ga uveravali da je benigna pokazala zloćudnom, kao i tumor koji su otkrili na jeziku. Odstranili su mu jezik pa više nije mogao razgovetno da govori ni da jede.

- Morala sam da govorim umesto njega jer ga osim mene niko nije razumeo. I pisala sam o hrani dok sam bila u braku s muškarcem koji ne može da jede. To je bilo čudno, ali tako sam preživela - otkrila je Najdžela.

Dok je ona pisala knjigu, on je u redovnoj kolumni u novinama duhovito, vedro i pametno opisivao svoje umiranje. Najdželina knjiga pod naslovom “Kako jesti”, koji je predložio Dajmond, planula je u 400 hiljada primeraka, njenu prvu kulinarsku emisiju “Nigella Bites” pratilo je dva i po miliona gledalalca, a on je za to vreme čekao smrt.

- Kako je bolest napredovala, pretvarao se u drugu osobu, punu gorčine i ljutnje. I s pravom, jer mu je oduzet život - rekla je Najdžela. U tim očajničkim posljednjim danima Dajmond je bezumno trošio pa je kupio plavi Rols-Rojs i Vespu za 25 hiljada dolara, posećivao striptiz-barove i konzumirao kokain. Kada je 2001. godine umro, ostavio je dugove koje je Najdžela posle morala da vraća.

DEVET MESECI NAKON MUŽEVLJEVE SMRTI NAJDŽELA SE USELILA U STAN MARKETINŠKOG MAGA ČARLSA SAČIJA, INAČE DOBROG DIAMONDOVOG PRIJATELJA KOJI JE TOKOM BOLESTI SATIMA ZNAO S NJIM DA IGRATI DRUŠTVENE IGRE.

Stariji od Najdžele 17 godina, Sači je jedan od najbogatijih Britanaca, s nekretninama i umetninama kao što su dela Dejmijena Hirsta ili Trejsi Emin čija vrednost prelazi 200 miliona dolara, ali nije je osvojio novcem.

- Kad ste tako dugo uz nekoga ko umire, teško je odoleti čoveku tako punim života kao Sačii pored koga se i vi osećate živim - pravdala se Najdžela. Par se venčao 2003. u jednostavnom obredu kod kuće kojem su prisustvovali samo Najdželina deca i Sačijeva ćerka jedinica iz drugog braka, a nakon toga su njegovim privatnim avionom otputovali na medeni mesec.

Nije to bio brak iz snova

Međutim, životna radost koja je osvojila Najdželu ili je negde isparila ili nije nikad ni postojala, jer se pokazalo da Sači ne samo da ne voli izlaske ni društvo nego ne uživa ni u jelu, a najdraža su mu hrana tost s jeftinim sirnim namazom i ovsene pahuljice.

- Siguran sam da je Najdželina hrana fantastična, ali na mene je bačena - priznao je Sači, koji je godinama za večeru jeo samo ribu, kuvanu ili na žaru, ali bez kapi ulja, a jednom je smršao na dijeti koja se sastojala isključivo od tri tvrdo kuvana jaja za svaki obrok. Tako Najdžela opet nije imala kome da kuva kod kuće, iako je Sači dao da napravi kuhinju tačno po njenom nacrtu, jer niti je on jeo niti su pozivali goste na večere. Najdžela je tvrdila da žive mirno, rano idu na spavanje i jedu sladoled u krevetu, ali pokazalo se da u braku nije vladala baš takva idilična sloga.

SVE JE ZAVRŠILO SKANDALOM KAD SU PAPARACI 2013. SNIMILI KAKO SAČI STISKA NAJDŽELI VRAT KAO DA ŽELI DA JE UDAVI, A ZATIM JE GRUBO ŠTIPA ZA NOS, DOK SU NJOJ OČI PUNE SUZA.

Sramotni događaj snimljen je pred restoranom "Scott" u Mejferu, a dok se javnost zgražavala, Sači se branio da je samo ženi čistio nos.

- Čak i domaćice boginje imaju ponekad sline u nosu - izjavio je pomalo zlonamerno, zbog čega je Najdžela spakovala stvari i sa decom otišla iz 12 miliona funti vredne Sačijeve kuće na Iton Skveru i podnela zahtev za razvod braka. Premda je bila udata za bogataša, nikad tokom deset godina braka nije prestala da radi.

- Nisu to bili toliko finansijski razlozi. Mislim da je više reč o tome da zadržite delić sebe - objasnila je Najdžela koja od Sačija nakon razvoda nije tražila novac, samo sadržaj svoje kuhinje.

Nakon izbijanja skandala, Sači je pokušao da sroza njen ugled, nazivao je narkomankom u šta je javnost i poverovala aiko nije bilo istinito. Morale su da prođu godine da bi postalo jasno da je zbog narušenog ega želeo da je upropasti ali nije uspeo.

Napokon srećna

Danas živi sama, više se ne brine o tome kako izgleda, uglavnom nosi kombinezone, premda tvrdi da joj loše stoje, i ne razbija glavu stvarima koje ne može da promeni. Nikad nije krila da obožava da jede i na snimanjima kulinarskih emisija znala je da dobije od pet do 10 kg, ali nikad nije držala dijetu jer to prezire. Priznala je da je u jednom trenutku angažovala ličnog trenera i smanjila unos masnoća, ne zbog linije, nego zbog zdravlja. Ali, kad su u Americi hteli da fotošopiraju plakate da bi joj smanjili stomak, odlučno je odbila.

- Nisam htela da budem nešto što nisam. Apsolutno sam za vežbanje, zato da mogu da jedem koliko hoću,a da se ne ugojim previše, ali ne želim da se pretvaram- objasnila je Najdžela i dodala:

- Ne znam da li je to zbog karantina ili zato što sam starija, ali prestala sam toliko da razmišljam o prošlosti i da se grizem oko svega. A to je zaista divna promena. Napokon sam srećna.

CRTICE IZ ŽIVOTA...

Spavanje s pauzama za čaj

Najdžela ide u krevet nezamislivo rano - često je "u krpama" već u 19:30 - ali to ne znači da odmah zaspi.

- Ne radim ništa posebno, samo moram da legnem. I mislim da je ležanje nešto čudesno. Treba mi vremena da se opustim. I skuvam sebi čaj - objasnila je Najdžela. Kad jednom zaspi, ne spava duže od dva sata u komadu, i tako nekoliko puta tokom noći.

Modni savet za dame ‘nakon nekih godina’

Najdžela pomno bira odeću u kojoj se pojavljuje pred kamerama jer svaka njena odevna kombinacija uvek izazove veliku pažnju pa je, recimo, kućni ogrtač od viskoze s cvetnim dezenon marke Maud & Tommy rasprodat odmah nakon prve epizode Najdželine serije ‘At My Table’ koja se prikazivala 2017.

U emisijama često nosi i kašmirske tvin setove pastelnih boja, od svetlozelene do nežnoplave i ružičaste, koji joj ističu figuru i naglašavaju dekolte.

- Nakon nekih godina godina žena mora da nosi rukave koji pokrivaju nadlakticu. Ako se ipak odlučite za nešto bez rukava, nikako nemojte da mutite jaja pred drugima - savetuje Najdžela.

Obračun na sudu

Sestre Frančeska i Elizabeta Grilo, koje su radile za Sačija i Najdželu, našle su se 2013. na sudu pod optužbom da su proneverile novac ‘peglajući’ poslovne kartice kojima su kupile dizajnerske robe u vrednosti od 685 hiljada funti. Na suđenju se Najdžela pojavila kao svedok, a advokati i tužitelj podvrgnuli su je neugodnom ispitivanju o njenom privatnom životu i dramatičnom razvodu od Sačija.

- Bilo mi je strašno što se na taj način iskrivila slika o meni, ali trudila sam se da se držim hrabro da zaštitim decu - rekla je Najdžela.

Sestre Grilo na kraju su oslobođene optužbi, a za medije su izjavile da je prava pobednica suđenja - Najdžela.

(Magazin Novosti/Stil)

BONUS VIDEO: