PRINC VILIJAM NAMENIO SINU DžORDžU VAŽAN ZADATAK: Nastaviće tradiciju koju je započela princeza Dajana

Strani mediji otkrili su da princ Vilijam planira da princu Džordžu poveri veoma važan zadatak koji će ga dodatno povezati sa princezom Dajanom.

Princ Džordž pokazuje sve veću zrelost i spremnost da preuzme prve ozbiljnije zadatke koji ga postepeno uvode u buduću kraljevsku ulogu, a princ Vilijam uskoro će ga uključiti i u rad udruženja prema kojem je posebno strastven.

Da princ Vilijam i Kejt Midlton aktivno pripremaju svog prvorođenca za kraljevske dužnosti, postaje sve jasnije i onima koji nisu duboko upućeni u dešavanja u britanskoj monarhiji. Nakon što je jedno od njegovih poslednjih pojavljivanja opisano kao „tiha kraljevska revolucija“, strani mediji otkrili su da princ Vilijam planira da princu Džordžu poveri veoma važan zadatak koji će ga dodatno povezati sa princezom Dajanom.

Humanitarni rad u tradiciji princeze Dijane

Kako Vilijam nastavlja da gradi tradiciju koju je ustanovila njegova majka, ne iznenađuje što želi da svog naslednika pripremi za uključivanje u rad sa beskućnicima. Nakon što je dečak nedavno započeo ozbiljnije javne angažmane, Vilijam planira da se uskoro pridruži i porodičnim inicijativama posvećenim pomaganju osobama bez doma. Izvori bliski princu otkrivaju da sa sinom često razgovara o beskućništvu i važnosti društvene odgovornosti.

Pripreme za poseban poset skloništu

U tom duhu planira se i poseban poset skloništu, gde će Džordž imati priliku da upozna ljude čija su iskustva uticala na njegovog oca i da razume šta stoji iza Vilijamove posvećenosti humanitarnom radu. Tim susretom mladi naslednik načiniće još jedan korak u učenju o ulozi koju će jednog dana preuzeti - ulozi koja nastavlja ono čemu je bila posebno posvećena i princeza Dijana.

Vilijamov primer i inicijativa Homewards

Princ Vilijam bio je otprilike Džordžovih godina kada je uz svoju majku prvi put počeo da posećuje skloništa. Godine 2023. osnovao je Homewards, inicijativu čiji je cilj da pokaže da je moguće okončati beskućništvo.

(Tportal)

