PROCURELA ŠOKANTNA PRIČA O TOMU KRUZU: Nećete verovati što je radio svim svojim bivšim ženama!

Sve tajne Toma Kruza izlaze na videlo.

Nakon što je svetskim medijima odjeknula vest da su glumac Tom Kruz i Ana de Armas prekinuli devetomesečnu vezu, društvenim mrežama počeo je da se širi podatak koji je mnoge iznenadio i koji neki smatraju prilično neobičnim.

Tom Kruz se ženio tri puta. Sudbonosno 'da' prvo je izgovorio glumici Mimi Rodžers 1987. godine, a zvanično su se razveli početkom 1990.godine. U decembru iste godine oženio je glumicu Nikol Kidman, s kojom je bio u braku do 2001. Poslednja supruga bila mu je glumica Kjeti Holes, s kojom se venčao 2006., a brak je okončan 2012. Od tada se nije ponovo ženio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ono što su sada primetili pratitelji na društvenim mrežama začudilo je mnoge - sve tri Kruzove supruge imale su 33 godine u trenutku razvoda od Toma. To je izazvalo brojne spekulacije i teorije među fanovima, pa neki smatraju da Tom Kruz ostavlja svoje partnerke kada navrše 33. godinu.

Glumac je poznati zagovornik sajentologije, a osnivač ovog pokreta, američki pisac L. Ron Hubard, objasnio je da broj 33 u sajentologiji ima posebno značenje jer simboliše 'želju za prosvetljenjem drugih i vođenjem do njihove sudbine'. Neki obožavatelji nagađaju da je ovo odigralo ulogu u Kruzovim odlukama u ljubavnom životu, iako Tom nikada nije javno komentarisao ovu teoriju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glumica Ana, s kojom je Tom nedavno prekinuo vezu, ne spada u ovo 'pravilo 33', jer je u aprilu proslavila 37. rođendan. Ipak, mnogi i dalje smatraju da je cela priča fascinantna koincidencija.

