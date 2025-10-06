Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

PROGLASILI JE ŠEMSINOM NASLEDNICOM: Takmičarka oduševila žiri u "Zvezdama Granda"

Hana Babajić oduševila je članove žirija svojim stasom i bojom glasa, a mnogi su je nazvali i naslednicom Šemse Suljaković.

1759741473_Foto-Printscreen-YouTube-Zvezde-Granda-Hana.jpg
Foto: Printscreen/ YouTube - Zvezde Granda
Oglas

Nova emisija “Zvezda Granda” donela je jedno od onih pojavljivanja o kojima se danima priča, nastup Hane Babajić iz Gračanice, devojke koja je svojom energijom, emocijom i glasom očarala žiri i publiku pred malim ekranima.

Hana je po struci ekonomski tehničar, a po srcu pevačica, te je dokazala je da joj je muzika mnogo više od hobija.

Svojim prodornim glasom i pesmama Šemse Suljaković i Stoje, Hana je pokazala da ima sve što je potrebno da postane nova zvezda, harizmu, scenski nastup i onu iskru koja se ne uči.

Voja Nedeljković je kroz osmeh primetio da Ceca Ražnatović dugo nije bila tako nasmejana i razigrana tokom jednog nastupa, a Ceca je odmah prepoznala Hanin talenat.

– Prvo, odabrala si pretešku Šemsinu pesmu i to mi je bio ispit da vidim kako ćeš se snaći. Bila si odlična, dopalo mi se, nisi se obrukala. Videla si da smo skočili, Dara, Keba i ja – poručila je Ceca.

Posle ovakvog nastupa, Hana se našla pred slatkim mukama, koga izabrati za mentora, a njena odluka je pala na Snežanu Đurišić, koja nije krila oduševljenje što će u svom timu imati ovako snažnog i iskrenog izvođača.

- Tebi se verovalo sve što si otpevala, a to je nešto najvažnije što pevač mora da ima - poručila joj je Sneža.

S obzirom na to kako je otvorila sezonu, sigurno je da Hanino ime, ime koje će publika zapamtiti, a po načinu na koji je otpevala jednu od najtežih Šemsinih pesama, ta ista publika tvrdi da je Hana nova Šemsina naslednica.

(Grand)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas