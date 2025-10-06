PROGLASILI JE ŠEMSINOM NASLEDNICOM: Takmičarka oduševila žiri u "Zvezdama Granda"

Hana Babajić oduševila je članove žirija svojim stasom i bojom glasa, a mnogi su je nazvali i naslednicom Šemse Suljaković.

Nova emisija “Zvezda Granda” donela je jedno od onih pojavljivanja o kojima se danima priča, nastup Hane Babajić iz Gračanice, devojke koja je svojom energijom, emocijom i glasom očarala žiri i publiku pred malim ekranima.

Hana je po struci ekonomski tehničar, a po srcu pevačica, te je dokazala je da joj je muzika mnogo više od hobija.

Svojim prodornim glasom i pesmama Šemse Suljaković i Stoje, Hana je pokazala da ima sve što je potrebno da postane nova zvezda, harizmu, scenski nastup i onu iskru koja se ne uči.

Voja Nedeljković je kroz osmeh primetio da Ceca Ražnatović dugo nije bila tako nasmejana i razigrana tokom jednog nastupa, a Ceca je odmah prepoznala Hanin talenat.

– Prvo, odabrala si pretešku Šemsinu pesmu i to mi je bio ispit da vidim kako ćeš se snaći. Bila si odlična, dopalo mi se, nisi se obrukala. Videla si da smo skočili, Dara, Keba i ja – poručila je Ceca.

Posle ovakvog nastupa, Hana se našla pred slatkim mukama, koga izabrati za mentora, a njena odluka je pala na Snežanu Đurišić, koja nije krila oduševljenje što će u svom timu imati ovako snažnog i iskrenog izvođača.

- Tebi se verovalo sve što si otpevala, a to je nešto najvažnije što pevač mora da ima - poručila joj je Sneža.

S obzirom na to kako je otvorila sezonu, sigurno je da Hanino ime, ime koje će publika zapamtiti, a po načinu na koji je otpevala jednu od najtežih Šemsinih pesama, ta ista publika tvrdi da je Hana nova Šemsina naslednica.

