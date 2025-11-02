PRVA FOTOGRAFIJA PAF DEDIJA IZ ZATVORA: Reper izgleda neprepoznatljivo - uslikan dok radi u perionici (FOTO)

Pi Didi služi kaznu od 50 meseci, a već je angažovan u zatvorskoj perionici.

Reper Šon Kombs, poznatiji kao Pi Didi, prvi put je viđen u javnosti od kada je završio u zatvoru, i to u FCI Fort Diksu u saveznoj državi NJu Džersi.

Na fotografiji koju je objavio TMZ, rep mogul šeta zatvorskim dvorištem obučen u tamnoplavu jaknu i narandžastu kapu, a javnost je posebno primetila njegovu sedu bradu, koju niko nije video od njegovog hapšenja u septembru 2024. godine.

Tada je Pi Didi bio zadržan bez kaucije u zatvoru u Bruklinu, dok je čekao suđenje po teškim federalnim optužbama. Iako kroz leto nisu bile prisutne kamere u sudnici, javnost je mogla da vidi repera samo preko sudskih skica. Na kraju je oslobođen najtežih optužbi za reketiranje i trgovinu ljudima radi se*sualne eksploatacije, ali je osuđen po nekoliko manjih tačaka koje se odnose na prostituciju.

Prema rečima bivšeg zatvorenika i TV zvezde Džoa Đudičea, koji je pre nekoliko godina boravio u istom zatvoru, Pi Didi će zbog svojih finansijskih mogućnosti imati lakši život iza rešetaka u poređenju sa većinom ostalih zatvorenika.

