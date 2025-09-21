PRVI MUŽ BRIŽIT MAKRON: Rodila mu troje dece, po zanimanju je bio bankar, a vest o njegovoj smrti se dugo krila

Prvi muž Brižit Makron je Andre-Lui Ozijer. Rođen je 1951, a preminuo je krajem 2019. godine. Po zanimanju je bio bankar.

Francuski predsednik Emanuel Makron (47) i njegova supruga Brižit Makron (72) ovih dana su u fokusu javnosti nakon što je procurela vest da će na američkom sudu podneti fotografske i naučne dokaze kako bi potvrdili da je prva dama žena.

Ovaj potez deo je tužbe za klevetu protiv desničarske američke influenserke Kendes Ovens, koja je zagovarala teoriju da je Brižit Makron rođena kao muškarac, piše BBC. Supružnici su u braku od 2007, a mnogi ne znaju da joj Emanuel nije prvi muž.

Ko je prvi suprug Brižit Makron?

On je Andre-Lui Ozijer. Rođen je 1951, a preminuo je krajem 2019. godine. Po zanimanju je bio bankar, a držao se dalje od očiju javnosti. On i Brižit venčali su se 1974, a dobili su ćerke Tifani i Lorens i sina Sebastijena.

"Kad te zameni školski drug tvoje ćerke, tinejdžer kog si toliko često primao u svoju kuću, nije lako zaceliti ranu. A bankar, koji prema svim dostupnim svedočenjima nije bio baš sentimentalan, nije odugovlačio i otišao je", piše Mael Brun u biografiji prve dame Francuske.

Navodno je Andre-Lui predao zahtev za razvod, koji nije baš prošao glatko, a tek je bio zvaničan 2006. godine. Vest o njegovoj smrti je dugo čuvana u tajnosti, sve do 8. oktobra 2020, kad je mlađa ćerka Tifani u kolumni "Paris Matcha" otkrila da je 68-godišnji Andre preminuo krajem prošle godine.

"Moj otac je mrtav. Sahranila sam ga u najstrožoj privatnosti 24. decembra. Obožavala sam ga, bio je posebno biće, nekonformista koji je svoju anonimnost cenio više od svega. To se mora poštovati", istakla je.

Andre je sahranjen na groblju Père-Lachaise u Parizu, poznatom kao večno počivalište Džima Morisona i Oskara Vajlda. Brižit nikad nije javno komentarisala njegovu smrt.

