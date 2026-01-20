Oglas
PRVO OGLAŠAVANJE DEJVIDA BEKAMA NAKON ŠOKANTNIH TVRDNJI SINA: "Deci je dozvoljeno da prave greške"

Dejvid Bekam se oglasio nakon što je njegov sin izneo šokantne tvrdnje na račun cele porodcie.

Foto: Profimedia
Dejvidovi komentari su usledili tokom diskusije o društvenim mrežama u finansijskoj emisiji „Squawk Box“ na CNBC-ju, dan nakon Bruklinove izjave o njegovom odnosu sa roditeljima.

Nekadašnji uspešni fudbaler (50) je tokom razgovora rekao i da su njegova deca „pravila greške“.

- Oduvek sam govorio o društvenim mrežama i njihovoj moći. I u dobrom i u lošem smislu. Ono što deca danas mogu da vide i čemu mogu da pristupe može da bude opasno. Ali iz ličnog iskustva, posebno sa mojom decom, važno je koristiti društvene mreže iz pravih razloga - rekao je Bekam.

Dejvid je zatim pomenuo svoju decu - Bruklina (26), Romea (23), Kruza (20) i ćerku Harper (14) - koje deli sa suprugom Viktorijom Bekam.

- Pokušao sam da prenesem isto i svojoj deci, da ih obrazujem. Oni prave greške, ali deci je dozvoljeno da prave greške. Tako uče. To je ono što pokušavam da naučim svoju decu. Ponekad morate da im dozvolite da i oni naprave te greške - dodao je.

Dejvidovi komentari dolaze nakon što je Bruklin optužio oca i majku Viktoriju (51) da pokušavaju da sabotiraju njegovu vezu sa suprugom Nikolom Pelc Bekam i da šire „bezbroj laži“. U seriji emotivnih objava na svojim Instagram pričama, Bruklin je tvrdio da su njegovi roditelji pokušavali da „beskrajno unište“ njegovu vezu sa Nikolom (31) u ime publiciteta i da bi sačuvali sopstveni imidž.

- Godinama sam ćutao i učinio sam sve što sam pokušao da ove stvari zadržim privatnim. Nažalost, moji roditelji i njihov tim su nastavili da idu u medije, ne ostavljajući mi drugog izbora nego da govorim u svoje ime i kažem istinu samo o nekim lažima koje su objavljene. Ne želim da se pomirim sa svojom porodicom. Ne kontrolišu me, prvi put u životu se zalažem za sebe - rekao je Bruklin.

