PSIHOLOG TVRDI DA 2 STVARI TREBA PREĆUTATI U BRAK: Takvi komentari nisu korisni

Istina je da nije svaka iskrenost toliko korisna koliko mislimo, niti je svaka tišina varljiva kako smo navikli da verujemo.

1764850877_shutterstock_2615807239.jpg
Foto: Shutterstock
Prema mišljenju psihologa Marka Traversa, koje prenosi Psychology Today, sve je više dokaza da je ponekad važnije znati kada ćutati nego uvek biti brutalno iskren — jer upravo to može bolje očuvati vezu.

On je istakao da postoje dve stvari koje, uprkos bliskosti, nije uvek mudro otvoreno deliti sa partnerom.

1. Komentari na promene u izgledu

Iako se mnogima može činiti korisnim da partneru skrenu pažnju na nekoliko novih bora, nekoliko kilograma više ili pojavu bubuljica, ovakve primedbe često ne budu protumačene kao briga — već kao zamerka.

Prema istraživanju objavljenom u časopisu Family, Systems & Health, čak 55% ljudi se oseća lošije u vezi sa svojim telom nakon razgovora o težini sa partnerom, čak i kada je tema pokrenuta u opuštenoj atmosferi.

Travers dodaje da u većini slučajeva, čak 90% od uočenih promena, partner već sam primećuje.

- On živi u svom telu svakog dana; ako ste vi primetili nešto, gotovo sigurno je i on -  naglašava psiholog.

Zato on savetuje: pre nego što nešto kažete, zapitajte se da li je komentar zaista ljubazan — ali još važnije, da li je neophodan.

2. Nekorisna kritika

Sasvim je prirodno da u partneru postoje osobine koje vam ne prijaju — način na koji se nosi sa stresom, odnosi sa prijateljima, navika odlaganja ili izbori koji vam se čine pogrešnim. Možda ćete verovati da je iskreno iznošenje svega što vam smeta najbolje rešenje.

Međutim, Travers upozorava da postoji tanka linija između iskrenosti i nepotrebno oštre kritike. Ako komentar ne proizilazi iz želje da pomognete partneru da napreduje, već iz trenutne nervoze ili razdraženosti, on će gotovo sigurno zvučati kao napad.

Primeri kao što su:

"Uvek trošiš na gluposti" ili "Ne bi to trebalo da jedeš, nezdravo je" retko deluju pomoćno — partner će ih pre doživeti kao osudu nego kao podršku.

Istraživanje objavljeno u časopisu Behavior Therapy pokazuje da uticaj kritike zavisi ne samo od sadržaja, već i od načina na koji je izgovorena. Isti savet može biti ohrabrujući ili duboko povređujući, u zavisnosti od tona i namere.

Travers zaključuje: kada govorite iz iritacije, a ne iz empatije, partner će to osetiti. Ono što vi zovete "iskrenost" biće doživljeno kao osuda, što može poljuljati samopouzdanje i osećaj sigurnosti u vezi.

(Stil)

