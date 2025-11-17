RAZMIŠLJATE GDE DA POSTAVITE OGLEDALO? Evo šta savetuju stručnjaci za FENG ŠUI

Ogledala vizuelno povećavaju prostor i od velike su važnosti u feng šuiju

Pitanja u vezi sa mestom postavljanja ogledala su česta i često izazivaju veliku zabunu u svetu feng šuija.

Jedna od stvari na koje obraćamo pažnju u feng šuiju su vrata. Vrata simbolišu način na koji ulazite i izlazite iz sobe. Vrata takođe povezuju sobe i prostore kada su otvorena, zatvorena ili zaključana. U feng šuiju, vrata su kontrolišu kako energija teče kroz vaš dom, iz sobe u sobu, i spolja u unutrašnjost kuće.

Feng šui i ogledala

Ogledala predstavljaju element vode u feng šuiju jer mogu da oponašaju mirnu vodu koja može tačno da odražava sliku meseca. Kada je razvijen feng šui, ogledala su često bila visoko polirani komadi metala. Stoga se ogledala smatraju i vodenim i metalnim elementima u sistemu pet elemenata i takođe su blisko povezana sa belom bojom u feng šuiju.

Ogledala i prednja ili spoljna vrata

Sve feng shui škole smatraju da je važno imati jaka ulazna vrata jer na taj način energija ulazi u vaš prostor i život. U tradicionalnom i klasičnom gledištu, postavljanje ogledala okrenutog prema ulaznim vratima odražavaće energiju koja izlazi kroz vrata, piše The Spruce.

Preporučuje se ogledalo okrenuto prema ulaznim vratima kako bi pozvalo korisnu energiju u prostor.

Kada ne kačiti ogledalo:

Nije dobro pričvršćeno za zid i brinete se da će se slomiti ili pasti na vas

Odražava nešto što manje želite u svom životu. Na primer, ogledalo odražava gomilu računa na vašem stolu ili kantu za smeće.

Ogledalo je slomljeno

Poklonjeno je i ne želite ga u svom domu

Uopšteno govoreći, možete postaviti ogledala tamo gde su funkcionalno korisna sve dok nemate negativna osećanja vezana za njih.

