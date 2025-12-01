Oglas
RAZVELA SE NAJLEPŠA TAKMIČARKA "ZVEZDA GRANDA": Krila da je slobodna, a sada započela novo poglavlje

Lepa Mirjana Kalabić oduzimala je dah svojim izgledom tokom takmičenja, iako je sve vreme krila da je slobodna.

1764595356_Foto-Printscreen-YouTube-Zvezde-Granda.jpg
Foto: Printscreen/ YouTube - Zvezde Granda
Mirjana Kalabić, takmičarka "Zvezda Granda" koja je prošle godine ponela titulu najlepše učesnice, prošla je kroz razvod. Ipak, i ove godine je odlučila da se takmiči i, kako kaže, nakon emotivnih potresa ovo za nju predstavlja potpuno novi početak.

Podsetimo, prošle sezone njen tadašnji suprug bio joj je najveća podrška u studiju, ali njih dvoje su se u međuvremenu razišli i odlučili da svako krene svojim putem.

Mirjana danas ističe da se posvetila sebi, muzici i takmičenju, spremna da okrene novu stranicu.

- Bilo je mnogo oscilacija, mnogo stajanja. Prošla sam određene psihičke, emotivne bure, i očistila svoj prostor - rekla je Mirjana koju su često poredili i sa Draganom Kosjerinom, pa dodala:

- Ovu sezonu doživljavam svojim novim početkom, preporodom, i u emotivnom i u karijernom smislu. Držim sebi fige.

"Osećam veliku odgovornost na sceni"

- Dajem se iskreno stvarno. Uvek od sebe očekujem puno na sceni- rekla je Mirjana i otkrila da su je mnogo mlađe kolege pitale zbog čega ima tremu sa skoro 35 godina.

- Kažu da im mogu biti mama, ali ja prosto osećam veliku odgovornost, tako i pristupam svemu.

Otkrila je sa kim bi volela da radi u ovoj sezoni.

- Sa Đoletom, mislim da bi pevački tu mnogo napredovala, ali on mi je dao panik. Videćemo šta će biti, ali sa kim god budem radila, daću svoj maksimum, rekla je.

Inače, tokom učešća u "Zvezdama Granda" Dimitrije Kazić krio je od svih da se razveo od supruge sa kojom ima sina Andreja.

(Blic)

BONUS VIDEO:

 

 

