"SA ĆERKOM NISAM U NORMALNIM ODNOSIMA": Haris Džinović iskreno o porodičnim problemima

Haris Džinović se pre skoro dve godine razveo od Meline Džinović

1762760182_1aa04e3810db2d75ce51329c7fab827237714509.jpg
Foto: V.Danilov
Pevač Haris Džinović prvi put je iskreno progovorio o porodičnim problemima. On je govorio o odnosu sa bivšom suprugom Melinom sa kojom ima dvoje dece, ali i o sukobu sa ćerkom Đinom.

Haris Džinović je priznao da je teško podneo razvod iako to nije želeo da pokazuje, a otkrio je i da sa ćerkom Đinom nije u dobrim odnosima.

- Možda njoj nije ništa falilo. Možda nema šta da kaže, onda je bolje da ćuti. Ona nikada nije htela da razgovara o borbi za brak. Nisam ni sa ćerkom u normalnim odnosima, nigde nije savršeno, ni u jednoj porodici - iskreno je rekao pevač.

Haris se, podsetimo, osvrnuo i na svoju viralnu izjavu "Ja sam kriv samo što sam davao".

- Danas je svega za dva dana dosta, tako i mog života. Iskreno, dve zvezde je mnogo u kući. Samo je jedna prava zvezda, a druga je nabeđena. Moj razvod je bio civilizovan. Moje izjave su viralne, ali neke stvari su bile u braku lagane, kod mene je bilo sve može - nisam ja samo davao iz džepa. Davali smo sve. Možda sam joj ja dosadio. Ima svako svoje razloge, kaže da neće sa mnom, to je to, šta da se radi. Porodicu je teško stvoriti, ali ju je lako rastaviti. Moram da kažem da ja nisam bolovao razvod, ja sam kontrolisao sebe. Izneo sam lako, iako nije bilo lako - rekao je Haris u emisiji "Premijera, vikend specijal".

Inače, Melina se nedavno verila u Monaku. 

(Blic)

