SADNRA BULOK U JAVNOSTI POSLE 11 MESECI: Nakon smrti muža fanovi sve manje imaju priliku da je vide (FOTO)

Sandra Bulok (61) viđena je u vožnji automobilom, a sa njom je bio i njen sin Luis (15).

Čuvena glumica Sandra Bulok (61) povukla se iz javnosti, nakon porodične tragedije. Nedavno je fotografisana u Los Anđelesu, dok fanovi čekaju njen veliki povratak glumi.

Sandra Bulok viđena je u vožnji automobilom u Los Anđelesu, sa njom je bio i njen sin Luis (15). Da li je stvar trenutka ili nešto drugo, ali nije izgledala nimalo raspoloženo.

Glumica se poslednji put pojavila u javnosti u decembru 2024. U međuvremenu se najavljivalo da će obradovati fanove ulogom u romantičnom trileru, uz Kijanu Rivsa, a 2022. odigrala je za sada poslednju ulogu.

Sandra Bulok suočila se pre dve godine sa gubitkom voljene osobe. NJen partner Brajan Rendal je umro u 57. godini nakon trogodišnje borbe sa amiotrofičkom lateralnom sklerozom. Veza poznatog para trajala je od 2015. godine.

Glumica je Brajana upoznala kada je fotografisao rođendan njenog sina Luisa. Susret se desio pet godina nakon njenog razvoda od Džesija Džejmsa.

Deca koju je Sandra Bulok usvojila Luis (15) i Lajla (13) zvali su Brajana tata. Oskarovka je na Three Bees na Bahamima prosula pepeo pokojnog partnera. Upravo na ovom mestu ona i Brajan Renda razmenili su zavete 2017, tri godine nakon što je njemu dijagnostikovana pomenuta bolest.

"To mesto je bilo tako posebno za njih. Iznajmili bi celo ostrvo kako bi mogli da uživaju u privatnosti. Tamo su delili neke od najsrećnijih momenata zajedno sa decom i prijateljima. Boravili bi tamo nedeljama. NJena odluka da tamo prospe pepeo ima poseban smisao i značenje", ispričao je izvor.

Ostvro na Bahamima u vlasništvu je francuskog finansijera koji je bio oženjen El Makferson i koji ima ćerku sa Umom Turman.

Rendal je želeo da se njegova borba sa sklerozom odvija u tajnosti. Zbog poslednjeg tretmana zbog čega je bio daleko od javnosti, neki su smatrali da je raskinuo vezu sa čuvenom glumicom što je bilo daleko od istine.

