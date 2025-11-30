SAJMON KAUEL O OPTUŽBAMA DA JE KRIV ZA SMRT POZNATOG PEVAČA: "Ne obazirem se na to"

Sajmon Kauel, nekadašnji sudija iz "Američkog idola", tokom gostovanja u jednom podkastu odgovorio je svima koji ga krive za smrt pevača Lijama Pejna.

U jeku priča kako mu, kao i njegovim kolegama iz "One Direction-a" nije pružio dovoljno podrške, što je na kraju u Lijamovom slučaju "dovelo do smrtnog ishoda", poručio je "da to tako jednostavno ne ide, niti će".

- Ne čitam te stvari; da to radim, samo bih mučio samog sebe - počeo je on u "Rolling Stone Music Now" podkastu.

- Ta ideja da ste vi suštinski odgovorni za nečiji život deset godina nakon potpisivanja (ugovora sa izdavačkom kućom)? To jednostavno ne ide - naglasio je Kauel.

Muzički izvršni producent koji je pomogao da se "One Direction" formira tokom žiriranja u "Iks faktoru" 2010. godine, a sa čijom je izdavačkom kućom potom sastav potpisao ugovor, kazao je onda kako ga je Pejnov pad s balkona hotela "zaista pogodio". Potom, prisetio se šta mu je rekao godinu dana ranije, kada ga je posetio.

- Došao je kod mene, pričali samo o njegovom sinu i tome kako je to, biti otac. Sećam se da sam mu rekao: "Muzika nije sve. Ne dozvoli da upravlja tvojim životom. Pronađi još nešto što te ispunjava" - kazao je Sajmon.

Ipak, po pitanju tragedije, svakako se često preispituje.

- Da, postaviš sebi to pitanje: "Da li sam mogao da uradim još nešto? Šta bi se desilo s Lijamom da uopšte nije bio u bendu?"- iskren je bio on.

(24sedam)

BONUS VIDEO