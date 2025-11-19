Oglas
SAŠA KOVAČEVIĆ OTKRIO U KAKVIM JE SADA ODNOSIMA SA EMINOM JAHOVIĆ: "Smatrao sam je prijateljem"

Saša Kovačević odlučio je da progovori o odnosu sa koleginicom Eminom Jahović.

1763537702_07dec9ac6f18ac851639f05f9b9bb695d556c420.jpg
Foto: ATA images
On nije bio gost na njenom nedavnom koncertu u Beogradu, a nije ni na jučerašnjem, drugom, koji se održava u Sava Centru.

Saša je sad otkrio da ga je Emina povredila više puta.

- Svakog od kolega poštujem. Dva, tri puta su se desile neke stvari koje nisu kolegijalne, drugarske. To je bilo u prošlosti. Više se prijateljski nije postavila, smatrao sam je prijateljem - rekao je Saša Kovačević u emisiji "Amidži šou".

- Moram da reagujem. Taj naš problem datira odavno, godinama. Moram da se odbranim, da stanem u gard, ovo su normalne stvari u poslu - dodao je Kovačević o odnosu sa Eminom.

Emina Jahović i Saša Kovačević su pre 15 godina snimili duet koji je postao jedan od najpoznatijih domaćih hitova, a njihova saradnja ostavila je veliki trag na muzičkoj sceni, te je izostanak Saše sa Emininog koncerta izazvao interesovanje javnosti.

(Blic)

