OBLAČI SE KAO ŽENA, PRETI DA ĆE OČEVU URNU BACITI U SMEĆE: Evo kako živi sin Medžik Džonsona

Ej Džej Džonson ima 33 godine i treće je dete Medžik Džonsona, slavnog košarkaša. Ovaj kontroverzni muškarac nije pošao stopama svog oca

Foto: Profimedia/Aissaoui Nacer / BACKGRID, Backgrid USA
Poslednjih godina se šire razne glasine o Ej Džej Džonsonu, srednjem detetu košarkaša Medžik Džonsona. Ej Džej je gej muškarac koji je nedavno izjavio da ga više ne dotiče mišljenje drugih ljudi, jer on zna ko je i šta je. 

Međutim, potpomognut veštačkom inteligencijom, internetom se širi video na kojem postoji tvrdnja da se EJ Džej kocka, te da je za jedno veče u kazinu prokockao majčin nakin i vile u kojima živi. Navodno je toliko ljut na svog oca koji je 2024. godine u testamentu naveo da svoj novac poklanja dobrotvornim organizacijama. 

Ali ništa od toga nije tačno. Ej Džej je možda trn u oku mnogima zbog svog raskošnog načina života. 

Kako danas živi Ej Džej Džonson?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karijeru je započeo u rijaliti programu "Bogata deca Beverli Hilsa", a zatim je pozajmljivao glas animiranim likovima. NJegov otac, Medžik Džonson je ponosan na svog sina i što je uspeo da sam sebi stvori karijeru. 

"Mnogo mladih ljudi ga zove i pitaju ga: "Kako si priznao da si gej?" ili "Možeš li mi pomoći? Nisam rekao roditeljima", i čoveče, on daje toliko sjajnih saveta“,  ponosno je ispričao njegov otac Medžik Džonson pre par godina..

Medžik Džonson je otvoreno izrazio ogroman ponos na svog sina, I-Džeja Džonsona, zbog toga što je živeo svoju istinu kao gej muškarac. Uprkos početnim borbama da prilagodi svoja očekivanja, Medžik sada u potpunosti podržava I-Džeja, zalaže se za bezuslovnu ljubav prema deci i divi se sinovljevoj hrabrosti i karijeri.

Ženska garderoba i vrckav stil

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ej Džej Džonson ponosno paradira po svetu obučen u provokativne ženske suknje i haljine. On obožava da pokaže dekolte, noge, go stomak... Visinu je povukao na oca, a kada stane na štile prelazi 2 metra. 

Godinama se borio sa viškom kilograma pa je išao na smanjenje želuca što je uslovilo velikim mršavljenjem. Danas se ponosi svojim vitkim telom i rado ga pokazuje. 

Uprkos svemu - bez dečka je

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iako je javno priznao da je gej još 2013. godine, Ej Džej Džonson nema dečka. Kaže da mu je teško da nađe partnera jer svi žele da se zabavljaju sa njim jer je on sin Medžik Džonsona, a ne zbog njega. 

Do sada nikad nije nijednog dečka upoznao sa svojom porodicom.

(Stil)

