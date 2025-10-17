SIN SOFIJE LOREN DOŠAO U BEOGRAD: Zbog ljubavi prešao u pravoslavlje, a rođeni brat mu oženjen poznatom Srpkinjom

Sin Sofije Loren došao je u Beograd.

Na otvaranju ovogodišnjeg Bemusa u Beogradu publici će se predstaviti Karlo Ponti – sin legendarne italijanske glumice Sofije Loren i producenta Karla Pontija, čovek koji je spojio eleganciju, emociju i umetnost u svakoj noti koju diriguje.

Italijanski maestro doputovao je u Beograd da otvori 57. Beogradske muzičke svečanosti koncertom Beogradske filharmonije, a publika će imati priliku da uživa u delima Đakoma Pučinija i Nina Rote – kompozicijama koje, kako sam Ponti kaže, "slave lepotu melodije i duh Italije".

Ali, iza ovog umetnika koji danas živi u Americi krije se i jedna zanimljiva životna priča – o ljubavi, veri, i porodičnom nasleđu koje ga neraskidivo veže za Sofiju Loren.

Zbog ljubavi prešao u pravoslavlje

Karlo Ponti mlađi, sin Sofije Loren i proslavljenog producenta koji je sarađivao sa Felinijem, Antonionijem i De Sikom, venčao se pre dve godine sa gruzijskom fitnes instruktorkom Marijam Šarmanašvili, dvadeset godina mlađom od njega.

NJih dvoje su se upoznali – potpuno savremeno – na društvenim mrežama, a njihova romansa ubrzo je prerasla u brak. Venčanje je održano u manastiru Samtavro u gruzijskom gradu Mcheta, pod zaštitom UNESCO-a, a zbog nje je Ponti odlučio da pređe u pravoslavlje.

Ceremonija je bila bajkovita – u tradicionalnim gruzijskim nošnjama, sa crkvenim horom i simboličnim krunama na glavama. Iako Sofija Loren nije prisustvovala ovom venčanju, par planira građansku ceremoniju u Ženevi, gde će, kako su rekli, "majka mladoženje biti počasna gošća".

Ponti i Marijam zajedno odgajaju decu iz prethodnih brakova, a bliski prijatelji ističu da upravo kroz porodičnu toplinu i mir Karlo pronalazi inspiraciju za svoj umetnički rad.

Porodica u znaku umetnosti – i Srpkinje u holivudskom krugu

Karlo nije jedini sin Sofije Loren koji je život posvetio umetnosti. NJegov brat Edoardo Ponti poznat je filmski reditelj, a još zanimljivije – u braku je sa glumicom Sašom Aleksander, Amerikankom srpskog porekla, pravog imena Suzana Drobnjaković.

Lepa glumica, koju publika pamti iz serija "Prijatelji", "Besramnici", "NCIS" i "Rizoli i Ajls", više puta je javno govorila o odnosu sa slavnom svekrvom, nazivajući Sofiju Loren "bliznakinjom od koje se razdvojila po rođenju".

"Znamo se još iz vremena kada je moj otac radio kao krojač za Sofiju u Italiji. Sudbina nas je ponovo spojila nakon mnogo godina, i tada je sve postalo jasno", ispričala je Saša jednom prilikom o svom suprugu Edoardu.

Naslednik elegancije i emocije

Karlo Ponti mlađi danas vodi život između umetnosti i porodične harmonije. Dirigovao je brojnim svetskim orkestrima, a publika ga pamti po izraženoj emotivnosti i stilu koji kombinuje italijansku strast i suptilnost.

Kao sin Sofije Loren, odrasao je u okruženju gde su umetnost i emocija išli ruku pod ruku – i to se vidi u svakoj njegovoj interpretaciji.

U Beograd je stigao da otvori Bemus koncertom posvećenim italijanskoj muzici i ocu, producentu Karlu Pontiju senioru, koji je stajao iza filmova "La Strada" i "Doktor Živago".

Tako će sin Sofije Loren, čiji život spaja Italiju, Ameriku i Gruziju, a sada i Srbiju, večeras na Kolarcu pokloniti beogradskoj publici ono što njegova porodica već decenijama poklanja svetu – umetnost, emociju i neprolaznu eleganciju.

(Ona)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU