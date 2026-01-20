Oglas
ŠIŠKE KOJE ĆE OBELEŽITI 2026. GODINU: Nisu bile tu decenijama

Proveli smo 2025. tražeći udobnost, trendovi su bili jednostavni, diskretni i minimalistički, ali ove godine je vreme da ponovo pojačamo ton.

1768905868_Depositphotos_104211898_S.jpg
Foto: Deposit
Kada je reč o kosi, šiške će posebno da se istaknu, a u 2026. godini se opisuju kao izuzetno smele. Novi trendovi donose ležernost, volumen i lakoću održavanja, donoseći balans između modernog i bezvremenskog izgleda. U prvi plan dolaze kovržave šiške, koje su dugo bile po strani, a tu su i "zavesa šiške", trend koji je prihvaćen čim se pojavio na pistama širom sveta. 

Loknaste šiške

Kovržave šiške izlaze iz senke klasičnih, ravnih formi i postaju jedan od najupečatljivijih trendova. Nose sa naglaskom na volumen i prirodnu teksturu kose, bez preteranog oblikovanja. 

Živahne, prozračne, kovrdžave šiške su jednim delom koketne, a drugim energične. 

- Iako su kovrdžave šiške vizuelno zapanjujuće, one su takođe odličan način da se istakne prirodna tekstura kosa - kaže Devin Gracijano, frizer iz Los Anđelesa za Alure. 

Zavesa šiške

Zavesa šiške ostaju veliki favorit i u 2026. godini, ali u još mekšoj i prirodnijoj verziji. Nose se blago razdvojene po sredini, sa postepenim prelazima koji nežno uokviruju lice i lako se stapaju sa ostatkom frizure. NJihova prednost je prilagodljivost, podjednako dobro funkcionišu na ravnoj, talasastoj i blago kovrdžavoj kosi. Zavesa šiške donose efekat nenametljive elegancije i savršene su za one koji žele promenu bez velikog rizika.

BONUS VIDEO




 

