Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

SLIKA FRIDE KALO PRODATA ZA NEVEROVATNU CIFRU: Ovo je najviša cena ikada plaćena za delo umetnice na aukciji

Delo prikazuje Kalo u krevetu sa baldahinom, skeletom i eksplozivnim simbolima.

1763720313_Foto-Profimedia-vikipedia-Frida.jpg
Foto: Profimedia, Vikipedia
Oglas

Jedna od najpoznatijih meksičkih slikarki, Frida Kalo, postavila je novi rekord na aukciji kada je njena nadrealistička slika prodata za 54,7 miliona dolara (41,8 miliona funti). Ovo je najviša cena ikada plaćena za delo umetnice na aukciji.

Slika, nastala 1940-ih i nazvana „El sueño (la cama)“ ili „San (krevet)“, prikazuje Kalo kako spava u krevetu sa baldahinom ispod skeleta prekrivenog eksplozivom. Delo je ušlo u istoriju aukcija pošto je dostiglo cenu više od 1.000 puta veću od početne procene 1980. godine, kada je prodato za samo 51.000 dolara, prema podacima Sotbija.

Foto: Profimedia

Psihološki nabijena umetnost

Sotbi opisuje delo kao jedno od Kalinih „najpsihološki nabijenijih“ dela. Slika je naslikana tokom turbulentnog perioda njenog života – iste godine kada je njen bivši ljubavnik ubijen, i ubrzo nakon njenog razvoda i ponovnog braka.

Frida Kalo, koja je preminula 1954. godine, smatra se jednom od najvećih slikarki 20. veka i postala je poznata po svojim ličnim autoportretima. NJeni radovi su često odražavali bol i traumu koju je pretrpela – od posledica poliomijelitisa do teških povreda u autobusu.

Rekord na aukciji

Prethodni rekord za najskuplje delo umetnice držala je Džordžija O’Kif sa svojom slikom „Džimson korov / Beli cvet br. 1“, koja je prodata 2014. godine za 44 miliona dolara. Pored toga, ovo je najviša cena ikada plaćena za autoportret Kalo – prethodni rekord držalo je delo iz 2021. godine vredno 34,9 miliona dolara.

Ana Di Stazi, šefica latinoameričke umetnosti u Sotbiju, rekla je da rezultat „pokazuje koliko smo daleko stigli – ne samo u prepoznavanju genija Fride Kalo, već i u vrednovanju rada umetnica na najvišim nivoima tržišta“.

Retka prilika na javnom tržištu

„El sueño (la cama)“ je jedno od retkih dela Fride Kalo dostupnih na javnom tržištu, pošto su meksičke vlasti 1980-ih proglasile njena dela umetničkim spomenicima, zabranjujući njihovo iznošenje iz zemlje bez dozvole.

Priča o Fridi Kalo je takođe adaptirana u biografski film iz 2002. godine, u kojem je Salma Hajek igrala slikarku. Film prati njen buran brak sa umetnikom Dijegom Riverom i izazove sa kojima se suočila nakon što je zadobila teške povrede.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas