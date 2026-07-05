SMRT PEVAČA KOG JE CEO SVET VOLEO JE JOŠ UVEK MISTERIJA: Pronađen je mrtav u kadi, a autopsija nikada nije objavljena

Prošlo je 55 godina od smrti Džima Morisona.

Frontmen kultnog benda The Doors Džim Morison ime je koje se i danas u muzičkom svetu sa poštovanjem izgovara. Ove godine obeleženo je pedeset pet godina od njegove smrti trećeg jula. Ušao je u istoriju sa jedinstvenim glasom, mračnom poezijom i prepoznatljivom energijom koja je uticala na čitavu jednu generaciju.

Tokom decenijama mnogo je kontroverzi oko njegove smrti, a čini se da prava istina šta se te noći desilo nikada nije rasvetljena do kraja.

Pronađen mrtav u kadi, autopsija nikada nije objavljena

Pevač je pronađen mrtav u svom stanu u Parizu u poznatom kvartu Le Marais. Pronašla ga je njegova devojka Pamela Korson kako mrtav leži u svojoj kadi. Prema zvaničnim podacima, Morison je umro od srčanog udara, ali autopsija je izostala, stoga ništa nije isključeno.

Sumnja se da je umro od predoziranja heroinom, koji je zamenio za kokain. NJegova devojka je takođe umrla s 27 godina, ali to se dogodilo nekoliko godina kasnije. Tačne informacije o njegovoj smrti do danas nisu poznate.

Dorsi su izdali svega devet studijskih albuma. Poslednja tri snimljena su nakon Morisonove smrti. Bend je od 1967. godine izdao album svake godine do 1971. Pesme Doorsa doživele su još veću popularnost nakon smrti pevača, a pojavljuju se u filmovima i serijama ili se spominju u knjigama.

Slavni pevač je sahranjen u Parizu na groblju Père Lachaise, pored ljudi poput Marsela Prusta, Oskara Vajlda, Onorea de Balzaka, Frederika Šopena i drugih. U popularnoj kulturi većinu njih je premašio. Po njemu su snimljeni brojni dokumentarci, hiljade mladih bendova prepevali su njihove pesme, te i dan-danas Morison i Dorsi važe kao jedni od najpoznatijih bendova u svetu.

(Kurir)

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