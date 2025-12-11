Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

SNIMALA VRUĆE SCENE U KULNOM FILMU, ZAVRŠILA U KREVETU SA NAJPOŽELJNIJIM GLUMCEM: Slavnu glumicu danas niko ne prepoznaje! (FOTO)

Dženifer Grej bila je poznata glumica osamdesetih godina prošlog veka, najpoznatija po ulozi u filmu 'Prljavi ples'

1765441834_profimedia-0910107654.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Dženifer Grej imala je veliku filmsku karijeru osamdesetih godina prošlog veka. Mnogi je pamte kao Frensis "Bejbi" Hausman u blokbasteru "Prljavi ples" ukom je snimila vruće scene sa Patrikom Svejzijem.

Glumica je pre "Prljavog plesa" snimila filmove "Slobodan dan Ferisa Bjulera" i "Crvena zora", a onda je nastavila holivudsku karijeru u ostvarenjima "Bloodhounds of Broadway", "Crveni pojas", "Vetar se diže"; "U tvojim očima"... Nekada kovrdžava tinejdžerka danas izgleda potpuno drugačije, sve zbog plastičnih operacija kojima nije mogla da odoli.

Rođena je u NJujorku, kao ćerka bivše glumice Džo Vajlder i dobitnika Oskara, filmskog glumca Džoela Greja. U školi Dalton u NJujorku, gde je studirala ples i glumu, Grej je upoznala svoju najbolju prijateljicu, glumicu Trejsi Polan, koja je udata za Majkla Džej Foksa.

Zatim se upisala u pozorišnu školu Neighborhood Playhouse na Menhetnu na dve godine.

Grej je debitovala u reklamama sa 19 godina u reklami za film "Dr Peper", zatim je debitovala na filmu u maloj ulozi u filmu "Reckless" (1984), a zatim i u filmu Frensisa Forda Kopole "The Cotton Club". Godine 1986. igrala je ulogu ljubomorne sestre Džini Bjuler u filmu "Slobodan dan Ferisa Bjulera".

Sledeće godine, ponovo je glumila sa Patrikom Svejzijem, kolegom iz filma "Crvena zora" - tada je nastao kultni film "Prljavi ples", najpoznatiji film u njenoj biografiji.

Nakon što je početkom 90-ih podvrgnuta operaciji nosa, postala je neprepoznatljiva – izgubila je svoj karakterističan izgled, što se smatralo greškom koja je okončala njenu slavu u mejnstrim industriji. Posle prve operacije nosa usledilo je još, kako bi pokušala da ispravi grešku. To ju je skupo koštalo - izgubila je karakterističan izgled.

"Ušla sam u operacionu salu kao poznata ličnost, a izašla kao anonimus", jednom je rekla.

"Ponekad je zaista lako postati prezadovoljan ovim poslom. Nisam nikada imala fantaziju tipa: 'Oh, preseliću se u Holivud i postać́u zvezda, i moj život će biti fantastičan.' Oduvek sam znala da je teško, a videla sam i da je moguće."

NJen ljubavni život bio je veoma buran - nije bila imuna na holivudske glumce. Jedan od njih je bio njen kolega Broderik iz serije "Slobodan dan Ferisa Bjulera". Godine 1987. par je doživeo saobraćajnu nesreću u Severnoj Irskoj. Broderik je prešao u pogrešnu traku i njihovo vozilo se direktno sudarilo sa automobilom kojim su upravljale majka i ćerka, koje su na licu mesta poginule. Osuđen je za nepažljivu vožnju. Grej je kasnije rekla da je osećala krivicu što je preživela tu nesreću,

Kasnije je bila u vezi sa glumcima Majklom Džej Foksom, Džonijem Depom i Vilijamom Boldvinom, kao i sa TV voditeljem Džordžom Stefanopulosom.

Grej se udala za glumca i reditelja Klarka Grega 2001. godine. Imaju ćerku Stelu Greg koja ima 24 godine. Par je zajedno glumio u filmu studija Lifetime "Put do Božića" 2006. godine. Sporazumno su se razišli u januaru 2020. godine, a njihov razvod je okončan godinu dana kasnije.

(Blic Žena)

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas