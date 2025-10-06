ŠTA OVO NOSI DžENIFER LOPEZ? Glumica u potpunom modnom promašaju (FOTO)

Dženifer Lopez retko kad ima modne promašaje

Uz Dženifer Lopez gotovo uvek ide epitet jedne od najbolje obučenih poznatih ličnosti, ali ovog puta to nije bio slučaj.

Pevačica i glumica je viđena kako napušta hotel u NJujorku u satenskoj haljini zlatno-bež nijanse s čipškastim rubovima i širokim zvonastim rukavima. Uz nju je ponela i visoke sandale i malu tašnu.

NJena haljina deluje kao mešavina više stilova. Ima previše sjaja i čipke, pa više odaje dojam kiča umesto elegancije na koju smo navikli od Dženifer. Takođe boja haljine se potpuno stopila sa njenim preplanulim tenom, te deluje "isprano".

Verovatno da je Dženifer želela da postigne luksuzan i boho efekat, ali rezultat u ovom slučaju deluje neuredno.

Foto: profimedia

Dženifer Lopez o razvodu od Bena

Dženifer Lopez se još jednom osvrnula na razvod od Bena Afleka.

Dok je razgovarala sa Lijem Kovanom u epizodi emisije CBS News Sunday Morning, glumica i pevačica (56) nazvala je svoj razvod od 53-godišnjeg Afleka „najboljom stvari koja joj se ikada dogodila“, a onda je objasnila i zbog čega.

- Zato što me je promenilo. Pomoglo mi je da rastem na način na koji sam morala da rastem.