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ŠTA ZNAČI AKO JE NA VIDOVDAN SUNČANO? Verovanje naših predaka koje se održalo do danas

Vidovdan je jedan od najznačajnijih datuma u srpskoj tradiciji, a vekovima ga prate brojni običaji i narodna verovanja.

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Foto: Deposit/ Pakhnyushchyy
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Pored istorijskog i verskog značaja, naši preci su posebnu pažnju obraćali na vremenske prilike tog dana, verujući da one nose simbolične poruke za naredni period.

Iako ova verovanja nisu naučno potvrđena, i danas ih mnogi sa zanimanjem prepričavaju i čuvaju kao deo narodne tradicije.

Šta znači ako je na Vidovdan sunčano?

Prema narodnom predanju, vedar i sunčan Vidovdan smatrao se dobrim znakom. Verovalo se da sunce simbolizuje napredak, blagostanje i uspešnu godinu, pa su domaćini često iznosili odeću i posteljinu napolje da se provetre, uz verovanje da će tako u dom uneti sreću i dobru energiju.

Šta ako na Vidovdan padne kiša?

Ni kiša se nije smatrala lošim predznakom. U pojedinim krajevima Srbije verovalo se da je kiša na Vidovdan blagotvorna za useve i plodnu godinu. Ako bi nebo bilo oblačno, postojao je običaj da se ljudi prekrste gledajući u oblake, verujući da će tako kiša doneti korist zemlji i letini.

Vidovdan se u narodnoj tradiciji često naziva praznikom koji simbolično „otvara oči“. Zato su mnogi ustajali pre izlaska sunca, umivali se rosom ili vodom u kojoj je stajala vidovčica i molili se za zdravlje, bistar pogled i mudrost. Devojke su, prema starim običajima, stavljale vidovu travu ispod jastuka u nadi da će u snu ugledati budućeg supruga.

Bez obzira na vremenske prilike, Vidovdan se tradicionalno obeležavao dostojanstveno i mirno. U mnogim krajevima izbegavali su se veselje, glasna muzika i teži fizički poslovi, dok je dan bio posvećen sećanju na pretke, molitvi i okupljanju porodice.

(Blic Žena)

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